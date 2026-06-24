Messa in sicurezza località Cappella: ieri i rilievi geognostici

«Sono in corso a Levante in località "Cappella" i rilievi geognostici preliminari ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento di tutta la costa a sud (dal "porto vecchio alla "Cappella")».Lo ha annunciato via social nelle scorse ore il sindaco di Giovinazzo,, che ha aggiunto: «Ho scritto più volte che questo progetto, anche se con tempi molto lunghi, sta comunque andando avanti e un giorno avremo finalmente una costa a levante sicura e di nuovo una grande spiaggia pubblica pienamente fruibile. Insieme a questi rilievi ci saranno anche i rilievi morfo-batimetrici e biocenotici per le opere a mare. Vi aggiornerò sul seguito».