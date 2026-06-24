Rilievi geognostici alla Cappella. <span>Foto Staff sindaco </span>
Rilievi geognostici alla Cappella. Foto Staff sindaco
Attualità

Messa in sicurezza località Cappella: ieri i rilievi geognostici

Sollecito: «Avremo finalmente una costa a levante sicura e di nuovo una grande spiaggia pubblica»

Giovinazzo - mercoledì 24 giugno 2026
«Sono in corso a Levante in località "Cappella" i rilievi geognostici preliminari ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento di tutta la costa a sud (dal "porto vecchio alla "Cappella")».

Lo ha annunciato via social nelle scorse ore il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ha aggiunto: «Ho scritto più volte che questo progetto, anche se con tempi molto lunghi, sta comunque andando avanti e un giorno avremo finalmente una costa a levante sicura e di nuovo una grande spiaggia pubblica pienamente fruibile. Insieme a questi rilievi ci saranno anche i rilievi morfo-batimetrici e biocenotici per le opere a mare. Vi aggiornerò sul seguito».
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