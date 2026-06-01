Il sindaco con la Polizia Locale a Levante. <span>Foto Staff sindaco </span>
Il sindaco con la Polizia Locale a Levante. Foto Staff sindaco
Cronaca

Sicurezza e controllo del territorio, la Polizia Locale a piedi per presidiare il litorale giovinazzese

Sollecito annuncia: «A breve faremo coordinamento con Carabinieri e Capitaneria»

Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026
«Dov'è oggi la Polizia Locale? In giro a piedi sui luoghi più frequentati, spiagge e lungomari. D'intesa con il comandante Bovino abbiamo predisposto un servizio mirato per questa estate e a breve faremo coordinamento con Carabinieri e Capitaneria per tutelare al meglio la serenità di quanto vengono a Giovinazzo per il suo mare».

Così il sindaco Michele Sollecito sui suoi canali social ha annunciato l'indirizzo dell'amministrazione per questa estate 2026, che si preannuncia piena di turisti, visitatori e bagnanti da altre località.

«Ieri mattina - ha spiegato - ero con i nostri agenti di Polizia Locale nell'area pedonale tra Piazzale Leichardt e Passerella, abbiamo stoppato diverse moto, richiamato i bagnanti nel rispetto del divieto assoluto di balneazione nelle acque del porto, sistemato la rete di protezione del molo di sovraflutto. Ringrazio gli operatori delle attività del posto che ci stanno aiutando nel monitorare l'area perché con piccoli richiami di senso civico possiamo tutti contribuire alla serenità del posto».

Quindi l'ammissione: «C'è ancora molto da fare, penso soprattutto ai tanti indisciplinati che scorrazzano con i monopattini addirittura impennando in zone pedonali… e c'è tanto da fare sulla sicurezza nel borgo antico così come in zone periferiche e su tutto il territorio durante le ore notturne. Faccio tutto il possibile - è la sottolineatura rivolta a livelli sovracomunali - per evidenziare come la nostra città sia cambiata e che necessiti di maggiori uomini e mezzi sul campo. Perché posso assicurarvi che d'estate le situazioni da governare sono tantissime, eventi, incendi, incidenti e tanto ancora… possiamo solo organizzare al meglio gli uomini che abbiamo confidando però nella collaborazione e nella comprensione di tutti».

Infine la chiosa che lascia trapelare un minimo di ottimismo per un futuro in cui la parola comunità voglia ancora dire qualcosa: «È stato bellissimo oggi vedere ancora una volta come il miglior modo di vivere la città è stare bene insieme esattamente come i ragazzi che mi hanno chiesto di giocare insieme a "5 si schiaccia"».
Controlli Levante
Controlli Levante © Staff sindaco
Controlli Levante
Controlli Levante © Staff sindaco
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