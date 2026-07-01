Attualità
Località Cappella, sul litorale di Giovinazzo installata una nuova rampa d'accesso
Depalo: «A breve ripristino impianto illuminotecnico di piazzale Leichardt»
Giovinazzo - mercoledì 1 luglio 2026
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, hanno annunciato nelle scorse ore interventi importanti a Levante per l'accesso al mare. Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, è stata installata la nuova rampa d'accesso in Località Cappella, dove la scorsa settimana erano stati effettuati anche rilievi geognostici.
«Come anticipato - ha spiegato Depalo - stiamo procedendo alla riqualificazione delle aree prospicienti i lungomari. Sono in fase di installazione nuove scale, accessi e balaustre in acciaio, che andranno gradualmente a sostituire quelle in ferro zincato, il tutto compatibilmente con le risorse a disposizione.
Colgo l'occasione - ha continuato il vicesindaco - per anticipare che, nei prossimi giorni, avranno inizio i lavori di ripristino dell'impianto illuminotecnico di piazzale Leichardt e del belvedere. Per garantire condizioni di lavoro più dignitose agli operatori e favorire temperature più contenute, saremo costretti a intervenire nelle prime ore del mattino».
«Come anticipato - ha spiegato Depalo - stiamo procedendo alla riqualificazione delle aree prospicienti i lungomari. Sono in fase di installazione nuove scale, accessi e balaustre in acciaio, che andranno gradualmente a sostituire quelle in ferro zincato, il tutto compatibilmente con le risorse a disposizione.
Colgo l'occasione - ha continuato il vicesindaco - per anticipare che, nei prossimi giorni, avranno inizio i lavori di ripristino dell'impianto illuminotecnico di piazzale Leichardt e del belvedere. Per garantire condizioni di lavoro più dignitose agli operatori e favorire temperature più contenute, saremo costretti a intervenire nelle prime ore del mattino».