Località Cappella, sul litorale di Giovinazzo installata una nuova rampa d'accesso

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, hanno annunciato nelle scorse ore interventi importanti a Levante per l'accesso al mare. Nella giornata di ieri, martedì 30 giugno, è stata installata la nuova rampa d'accesso indove la scorsa settimana erano stati effettuati anche rilievi geognostici.«Come anticipato - ha spiegato Depalo - stiamo procedendo alla riqualificazione delle aree prospicienti i lungomari.il tutto compatibilmente con le risorse a disposizione.Colgo l'occasione - ha continuato il vicesindaco - per anticipare che, nei prossimi giorni, avranno inizio i lavori di ripristino dell'Per garantire condizioni di lavoro più dignitose agli operatori e favorire temperature più contenute, saremo costretti a intervenire nelle prime ore del mattino».