Rotta panchina in piazzale Leichardt

Una panchina inè stata rotta da ignoti nelle scorse giornate e giace nelle condizioni visibili in foto.Una situazione, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, che si sarebbe verificata per una manovra sbagliata di un mezzo. Cosa ci facesse un'auto nel bel mezzo diè lecito chiederselo e sui fatti l'assessore alla Polizia Locale ed al Decoro Urbano, Alfonso Arbore, ha allertato il comando di via Cappuccini affinché si faccia piena luce sull'accaduto.Intanto nelle prossime giornate, ci ha assicurato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, lo stato dei luoghi sarà ripristinato, così come verranno effettuati lavori di manutenzione ordinaria nell'intera area a Levante.L'auspicio di molti cittadini ed anche della nostra testata è che le responsabilità vengano individuate e che chi ha arrecato danno all'arredo urbano possa essere sanzionato.