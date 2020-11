Prima domenica con la chiusura delle piazze a Giovinazzo (FOTO)

15 foto Prima domenica con le piazze chiuse

Un giro per le strade e le piazze di Giovinazzo nella prima domenica dopo l'ordinanza sindacale che ne ha chiuse molte.Lo abbiamo fatto ieri mattina,, quando in genere in città c'è il passeggio del giorno festivo. I nostri scatti, complice un cielo grigio, documentano il rispetto delle regole, con qualche eccezione (forse inevitabile) in piazza Vittorio Emanuele II, dove sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia Locale. Dura a morire la sosta davanti ai bar (aperti solo per l'asporto) e le "vasche" percorse dagli anziani in piazza non troppo distanziati.Giovinazzo ha vissuto una domenica in cui il silenzio l'ha fatta da padrone in tanti quartieri e tutto è apparso un po' surreale, accompagnato da una cornice meteo che per la prima volta è sembrata invernale.DaGiovinazzo in zona arancione è anche questo, è un lento, difficile, sofferto adeguamento alle regole, sperando che anche i più riottosi lo comprendano presto, aiutando le autorità ad affievolire la curva dei contagi, che ieri ha raccontato che un tampone su cinque in Puglia dà esito positivo.E c'è tanto da meditare.Sotto l'articolo, la nostra galleria fotografica.