Rifiuti e sterpaglie nella stradina parallela alla ex statale 16 Adriatica per Molfetta

Nella stradina di campagna,(altezza Nautilus, Lafayette, per intenderci), una piccola arteria che parte dal Centro comunale di raccolta e va a sfociare nei pressi di un'autorimessa, la situazione è al limite della decenza.​Ci riferiamo alle sterpaglie alte, che possono essere date alle fiamme, ma soprattutto ai tantissimi rifiuti di ogni genere che si trovano lungo tutto il percorso, a volte utilizzato anche da turisti.e questi, restando sotto il sole ad alte temperature, emanano cattivi odori.Un piccolo grande disastro che potrebbe essere evitato con lo sfalcio delle sterpaglie su sede pubblica e soprattutto con l'installazione di fototrappole che porterebbero all'individuazione dei tanti incivili che l'hanno ridotta in quello stato. La segnalazione giuntaci da una lettrice speriamo possa portare ad un'azione rapida degli amministratori, da un lato in chiave preventiva, dall'altro come forma repressiva e messaggio da inviare a tutti i trasgressori.