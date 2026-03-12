Vandalizzata panchina in piazzale Leichardt

La foto che vedete è stata scattata sabato 7 marzo: una panchina diè stata letteralmente spostata e fatta uscire dalla base. I fatti dovrebbero risalire - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione -scorsi. Risalire ai responsabili non dovrebbe essere complicato, ma ogni volta sembra sia un'impresa cercare di dare un nome ed un volto a chi deturpa l'arredo urbano impunemente da anni.Noi segnaliamo all'amministrazione comunale, augurandoci che si possa giungere ad un sistema costante di repressione di questi fenomeni, che potrebbe fungere anche da forte deterrente, per i minori, eventualmente si trattasse di loro, e per le famiglie.