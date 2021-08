Rinviato lo spettacolo per i più piccoli in piazzale Leichardt

È stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo "Biancaneve e l'ottavo nano", in programma questa sera in piazzale Leichardt alle ore 20.00.L'evento, inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo e curato dal Carro dei Comici, sarà sostituito dallo spettacolo "La gatta marasca" in data da destinarsi che lo stesso ente comunale comunicherà a breve.