Un fine settimana all'insegna delle espressioni artistiche all'Arci Tressett di Giovinazzo

Venerdì 28 marzo ore 20.30

sabato 29 marzo dalle 19.30

domenica 30 marzo ore 17.30

L'Associazionepresenta un fine settimana interamente dedicato all'arte e al teatro in diverse delle sue forme espressive.Si partirà dal teatro di prosacon lo spettacolo "G&G" della Compagnia Fiore Guagnelli, per poi passare alla videopoesia sabato 29 con "Opus - La Grande Opera" di Alessio Del Donno e Franca Mazzoni, per concludere la tre giorni con lo spazio dedicato ai più piccoli con la lettura animata de "I Tre Porcellini" a cura di Anna Lisa Roselli. La partecipazione alle iniziative è riservata ai tesserati Arci 2024/205. Sarà possibile richiedere la tessera in associazione.Di seguito il programma completo delle tre giornate:Compagnia Fiore Guagnelli - con il sostegno di Punti Cospicui"G & G"Liberamente ispirato a "John e Joe" di Agota KristofFrancesco Fiore e Simone Guagnelli e con la partecipazione di Bianca Realmonte.Con la tenerezza di chi si vuole bene e non se ne accorge più, di chi si scambia la vita scambiando battute, G e G ci portano nel loro mondo dove la tristezza diventa comica, il caso diventa destino, ma il destino, una volta tanto, non cambia l'ordine delle cose."OPUS - LA GRANDE OPERA"Ispirata al linguaggio ermetico degli alchimisti e alla simbologia psichica dei miti greci, OPUS è una serie di videopoesia composta da 5 episodi realizzati a quattro mani da Alessio Del Donno (regia, montaggio) e Franca Mazzoni (scrittura). La serie affronta il percorso turbolento alla scoperta di sé, in chiave allucinata e atemporale, dove il confine fra umano e divino, reale e mitologico si dissolve e si solidifica.Durata: 44''Possibilità di richiedere una sessione di cartomanzia in loco con STARSTAROTS - dall'Accademia del Tarocco Esoterico.L'ANGOLO DELLE FIABE - I TRE PORCELLININuovo appuntamento dedicato ai piccoli con la lettura animata a cura di Anna Lisa Roselli.• Lettura animata con Burattini• Laboratorio Creativo• Angolo della Merenda• Età consigliata: 4-8 anni