"Conversazioni dal Mare 2026": a Giovinazzo tre giorni per raccontare il presente

Daltornerà a trasformarsi in un grande teatro sul mare. Tre serate, nove appuntamenti, protagonisti tra i più autorevoli del giornalismo, della cultura e della vita pubblica italiana, una sezione dedicata ai bambini e alle famiglie e una convinzione che da dieci anni guida il percorso della manifestazione: la cultura può essere uno strumento concreto di crescita per i territori e per le comunità.Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino e l'inaugurazione delle biblioteche urbane donate alla città di Giovinazzo, entra nel vivo l'edizione 2026 dila rassegna ideata e progettata dall'Associazione Artemia che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del panorama pugliese.Anche quest'anno il festival porterà sul palco dialcune delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, scrittori, intellettuali, protagonisti dell'economia e della vita civile per una riflessione collettiva sui temi che attraversano il nostro tempo: la democrazia, l'informazione, le guerre, le migrazioni, il ruolo del Sud, la memoria, la cultura e le trasformazioni sociali.La serata inaugurale di venerdì 19 giugno si aprirà con Carlo Bonini, che presenterà Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, una riflessione sul delicato equilibrio tra sicurezza e diritti nell'epoca delle grandi incertezze globali. A seguire sarà la volta di Valentina Bisti, volto del servizio pubblico e autrice di Tutti i colori dell'Italia che vale. Storie di un Paese che guarda avanti, racconto di un'Italia spesso silenziosa ma capace di innovare e costruire futuro. A chiudere la prima giornata sarà Nello Scavo, reporter tra i più apprezzati a livello internazionale, con il racconto di storie di salvezza, coraggio e umanità che attraversano i confini del mondo.Sabato 20 giugno il festival allargherà lo sguardo ai temi dello sviluppo economico e del ruolo strategico del Mezzogiorno. Ad aprire la serata sarà l'incontro "Il Sud ha vinto e il ruolo della Capitale della Cultura d'Impresa 2026", con Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno, protagonisti di un confronto dedicato alle opportunità e alle prospettive del Sud Italia.Seguirà Giovanna Melandri con una riflessione dedicata agli Stati Uniti e alle trasformazioni della democrazia occidentale, mentre Annalisa Cuzzocrea racconterà la figura di Miriam Mafai attraverso il libro E non scappare mai, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato e interpretato la storia italiana del Novecento.A chiudere la seconda serata sarà Corrado Formigli, che porterà sul palco il tema del giornalismo come presidio democratico in un mondo attraversato da conflitti, crisi geopolitiche e nuove sfide informative.La serata conclusiva, domenica 21 giugno, unirà letteratura, musica e narrazione. Protagonista del primo appuntamento sarà l'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal Maestro Giulio Marazia, che accompagnerà le letture di Corrado La Grasta nello spettacolo L'amore raccontato in musica, un viaggio emozionale tra parole e note capace di intrecciare racconto, memoria e suggestioni musicali.Successivamente salirà sul palco Giovanna Botteri, una delle più autorevoli firme del giornalismo italiano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra guerre, confini invisibili e popoli divisi attraverso l'incontro Raccontare il mondo. Storie di confini invisibili e di popoli divisi.Gran finale con Stefano Massini, autore, drammaturgo e narratore tra i più apprezzati della scena contemporanea. Il suo non sarà una semplice presentazione o una conferenza, ma un incontro dal vivo che si trasforma in uno spazio aperto in cui la parola nasce nell'istante e prende forma davanti al pubblico, attraversando storie, idee e suggestioni senza traiettorie prestabilite, accompagnati dallo sguardo e dalla voce di uno dei narratori più incisivi del nostro tempo.Accanto agli incontri serali,conferma il proprio investimento sulle nuove generazioni attraverso Conversazioni dal Mare Young, la sezione curata da Lucrezia Mastrapasqua e dedicata ai bambini e alle famiglie. Il tema dell'edizione 2026 sarà quello dell'inclusione e della condivisione, sviluppato attraverso laboratori gratuiti di lettura e pittura che accompagneranno i più piccoli alla scoperta delle storie e del valore della relazione con gli altri.«Conversazioni dal Mare è l'evento di punta della nostra estate, abbiamo deciso di investire tutto in cultura e in eventi di grande eleganza e pregio, sia per gli ospiti che arriveranno a Giovinazzo sia per l'ascolto che si crea a Cala Porto da parte del pubblico» spiega il sindaco Michele Sollecito. «Ed è proprio questo l'aspetto vincente di questa manifestazione culturale che non è l'evento dove si gira da una piazza all'altra, spesso creando confusione, ma è l'evento dove la centralità è riservata all'ascolto dei protagonisti del dibattito nazionale che vengono a Giovinazzo per presentare i loro libri e aprire alcune riflessioni e considerazioni sullo scenario del dibattito odierno. Siamo molto felici perché quest'anno è il decimo anniversario della manifestazione e questo decennale verrà festeggiato nella nostra città e nella nostra splendida Cala Porto».«Siamo arrivati al terzo anno con un crescendo di pubblico e di gradimento, certi di aver vinto la nostra scommessa di qualità che fa di Giovinazzo una città che legge, che discute e partecipa al dibattito sui grandi temi di attualità con ospiti prestigiosi e autorevoli» dichiara l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli. «Dal 19 giugno Conversazioni dal Mare porterà a Cala Porto non solo la nostra comunità giovinazzese, ma anche tutti coloro che vengono a trovarci per non perdersi quello che, a tutti gli effetti, è diventato l'evento di punta della nostra estate culturale. Pertanto, vi aspettiamo in tanti, certi che in un luogo dove si discute c'è sempre una grande crescita personale e collettiva».«Ogni anno proviamo a costruire un programma che sia prima di tutto una conversazione collettiva sul nostro tempo», sottolinea Giulia Murolo, direttrice artistica di Conversazioni dal Mare. «Anche quest'anno porteremo a Giovinazzo voci autorevoli e punti di vista differenti, con l'obiettivo di offrire al pubblico strumenti per comprendere meglio la realtà che ci circonda. Crediamo che la cultura abbia ancora la straordinaria capacità di creare comunità, di generare incontri e di accendere curiosità. Per questo accanto ai grandi protagonisti del giornalismo, della letteratura e della vita pubblica abbiamo voluto confermare l'attenzione ai bambini e alle famiglie, perché il futuro della lettura e del pensiero critico passa necessariamente dalle nuove generazioni. Conversazioni dal Mare continua a crescere, ma resta fedele alla sua vocazione: vivere il mare come metafora di un luogo di dialogo aperto, accessibile e condiviso».Negli anniha costruito un rapporto speciale con Giovinazzo, contribuendo a rafforzarne l'identità culturale e la capacità di attrarre pubblico, idee e protagonisti della scena nazionale. Le recenti biblioteche urbane donate alla città rappresentano l'ultimo tassello di un percorso che guarda alla cultura non come evento occasionale ma come presenza permanente nella vita quotidiana della comunità.L'edizione 2026 è realizzata grazie al sostegno del Comune di Giovinazzo, della Regione Puglia, della Teca del Mediterraneo, della Camera di Commercio di Bari, della Fondazione Puglia, di Puglia Culture, del CEPELL e di Aeroporti di Puglia.