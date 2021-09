"L'Italia che non si vede", il cinema del reale per tre serate a Giovinazzo

Programma completo:

L'Associazione Circolo Arci Tressett di Giovinazzo, in collaborazione con la rete nazionale UCCA e il patrocinio del Comune di Giovinazzo presenta la tappa giovinazzese dell'edizione 2021 deTre serate di cinema indipendente per tre racconti dell'Italia di oggi, lontano dai riflettori.Nei tre appuntamenti del 2, 9 e 16 settembre, nell'atrio della scuola primaria "San Giovanni Bosco", il focus delle proiezioni sarà dedicato a temi fondamentali come la lotta alle mafie, il femminicidio e la tutela dell'ambiente, anche grazie alla partecipazione di ospiti e associazioni che arricchiranno le serate di momenti di discussione e dibattito.La terza e ultima serata sarà anche l'occasione per la presentazione del libro di Vito Saracino "Casa Arci! Sessant'anni di associazionismo in Puglia".Per l'accesso alle serate è previsto un ticket e, secondo le norme vigenti, il possesso del Green Pass. Sono previsti anche abbonamenti a prezzo scontato e un ulteriore riduzione del ticket per i soci Arci.Per info e prenotazioni: arci.tressett@gmail.com L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è inserito nel cartellone estivo della città.02 settembreLETIZIA BATTAGLIA - SHOOTING THE MAFIA di Kim LonginottoIrlanda – Stati Uniti, 2019,Intervento a cura di LIBERA Sez. di Giovinazzo09 settembreSANTA SUBITO di Alessandro PivaItalia 2019(Interventi del regista, accompagnato da Rosa Maria Scorese e Maria Pia Vigilante, avvocatessa e presidente di Giraffa Onlus)16 settembreIL PIANETA IN MARE di Andrea SegreItalia, 2019(Intervento del regista, esperto di inquinamento marino, e di 2hands GiovinazzoPresentazione del Libro di Vito Saracino "Casa Arci! Sessant'anni di associazionismo in Puglia")