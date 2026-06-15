Eventi e cultura
Anteprima di "Conversazioni dal Mare" in piazza Porto
Stasera la presentazione di "Balzac", il nuovo libro di Francesco Fiorentino
Giovinazzo - lunedì 15 giugno 2026 11.34
S'intitola "Balzac", il nuovo lavoro del professor Francesco Fiorentino, dedicato alla figura di Honoré de Balzac, drammaturgo e scrittor francese, considerato il campione del realismo e al contempo un visionario.
La presentazione del libro avverrà in piazza Porto a Giovinazzo, questa sera, 15 giugno, alle 19.30, succulenta anteprima di Conversazioni dal Mare, la rassegna letteraria che andrà in scena in Cala Porto nel prossimo fine settimana. Dialogherà con l'autore la giornalista Antonella Gaeta, mentre introdurrà la serata il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che di Fiorentino è stato allievo nell'ambito accademico all'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.
La presentazione del libro avverrà in piazza Porto a Giovinazzo, questa sera, 15 giugno, alle 19.30, succulenta anteprima di Conversazioni dal Mare, la rassegna letteraria che andrà in scena in Cala Porto nel prossimo fine settimana. Dialogherà con l'autore la giornalista Antonella Gaeta, mentre introdurrà la serata il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che di Fiorentino è stato allievo nell'ambito accademico all'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.