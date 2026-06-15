Anteprima di "Conversazioni dal Mare" in piazza Porto

Eventi e cultura

S'intitolail nuovo lavoro del professor, dedicato alla figura di Honoré de Balzac, drammaturgo e scrittor francese, considerato il campione del realismo e al contempo un visionario.La presentazione del libro avverrà in piazza Porto a Giovinazzo, questa sera, 15 giugno, alle 19.30, succulenta anteprima di, la rassegna letteraria che andrà in scena in Cala Porto nel prossimo fine settimana. Dialogherà con l'autore la giornalista Antonella Gaeta, mentre introdurrà la serata il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che di Fiorentino è stato allievo nell'ambito accademico all'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.