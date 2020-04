GRF Contest 2020, ecco i nomi dei finalisti

Eppur si muove. Ilnon molla e, nonostante gli ormai noti dubbi sullo svolgimento degli spettacoli dal vivo dovuti all'emergenza Covid-19, annuncia i nomi dei finalisti del. Si tratta di tredici artisti emergenti con un unico grande obiettivo, al momento ancora in stand-by: suonare sul palcoscenico del GRF - Giovinazzo Rock Festival.Nonostante la situazione di assoluta incertezza - si legge in una nota - per tutto ciò che concerne gli spettacoli di musica dal vivo, l'organizzazione del Festival, che l'anno scorso ha celebrato la sua ventesima edizione, ha deciso di rendere noti i nomi degli artisti selezionati per la fase finale del GRF Contest 2020, il concorso dedicato alle nuove proposte del panorama musicale che mette in palio tre esibizioni in occasione della prossima edizione della kermesse musicale organizzata dal circolo Arci Tressett di Giovinazzo.Un messaggio di speranza per il futuro - affermano gli organizzatori -, ma anche un modo per regalare un attimo di felicità ai musicisti, che con entusiasmo avevano accettato di partecipare alla "chiamata alle arti" del festival. La promessa è quella di organizzare dal vivo le serate finali del concorso, non appena sarà possibile programmare eventi musicali. Gli artisti che approdano alla finale sono tredici, uno in più degli iniziali dodici previsti, a causa di un ex-aequo, ecco i loro nomi: