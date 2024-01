Giornata della Memoria, l'Arci 37 di Giovinazzo presenta "Tre Minuti"

Giovedì 25 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria e in collaborazione con UCCA e ANPI Giovinazzo, ilpresenta il docufilmdi Bianca Stigter (Paesi Bassi, Regno Unito, 2021, 69'), narrato da Helena Bonham Carter e prodotto dal regista Premio Oscar, Steve McQueen ("12 anni schiavo").Il documentario si apre con un filmato amatoriale di tre minuti in 16 mm. Quando irrompe la voce fuori campo scopriamo che nel 2009 un uomo di nome Glenn Kurtz trovò quella bobina di tre minuti nell'armadio dei suoi genitori in Florida. Il filmato era stato girato da suo nonno David nel 1938, in vacanza in Europa, a Nasielsk, una comunità polacca abitata prevalentemente da ebrei e luogo di nascita di David. È un raro documento che mostra l'aspetto della città prima dell'occupazione nazista, dove meno di 100 persone sopravvissero all'Olocausto.Il film è unico nella sua originalità e segna un discrimine nella concezione del documentario, tanto da essere invitato a ben 16 tra i più prestigiosi festival internazionali, da Venezia a Toronto al Sundance Festival.Non è solo un documentario sull'Olocausto ma un nuovo modo di raccontare il cinema e il senso stesso della memoria, dando vita a un'opera di forte impatto emotivo.Un'occasione per riflettere sul fatto che nessuna guerra apporta benefici e che la ciclicità del tempo espone costantemente l'umanità alla ripetizione di errori già visti. Il dibattito è aperto.L'apertura della sede prevista per le ore 20.30, mentre l'inizio della proiezione sarà alle 21.15. Ingresso gratis con tessera ARCI.