Palestina, un talk ed un aperitivo solidale dell'Arci Tressett

Questa sera, domenica 28 settembre, alle ore 19.00, la sede del, in via Bitonto 6/8, ospiterà un talk sulla situazione in Palestina. Seguirà un "Aperitivo palestinese" a contributo popolare da destinarsi in benefit o donazione.«Ciò che accade in Palestina riguarda tutti noi, riguarda l'umanità intera. Non smetteremo di parlarne e di chiedere a gran voce che il genocidio sia fermato - e con esso l'invio di armi ad uno stato che gode della massima impunità», è il commento degli organizzatori.Al talk interverranno Michele Lucivero dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università, Taysir Hasan, Responsabile comunità Palestinese Puglia-Basilicata, il criminologo Domenico Mortellaro, gli attivisti del Gruppo Italia 236 ed Amnesty International Molfetta.