Arci Tressett
Arci Tressett
Associazioni

Palestina, un talk ed un aperitivo solidale dell'Arci Tressett

Questa sera alle 19.00

Giovinazzo - domenica 28 settembre 2025 12.17
Questa sera, domenica 28 settembre, alle ore 19.00, la sede del Circolo Arci Tressett di Giovinazzo, in via Bitonto 6/8, ospiterà un talk sulla situazione in Palestina. Seguirà un "Aperitivo palestinese" a contributo popolare da destinarsi in benefit o donazione.

«Ciò che accade in Palestina riguarda tutti noi, riguarda l'umanità intera. Non smetteremo di parlarne e di chiedere a gran voce che il genocidio sia fermato - e con esso l'invio di armi ad uno stato che gode della massima impunità», è il commento degli organizzatori.
Al talk interverranno Michele Lucivero dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università, Taysir Hasan, Responsabile comunità Palestinese Puglia-Basilicata, il criminologo Domenico Mortellaro, gli attivisti del Gruppo Italia 236 ed Amnesty International Molfetta.
  • Arci Tressett
  • guerra in Palestina
Stasera a Giovinazzo la processione dei Santi Medici: l'itinerario
28 settembre 2025 Stasera a Giovinazzo la processione dei Santi Medici: l'itinerario
Emissioni odorigene dall'agro: prende posizione PrimaVera Alternativa
28 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: prende posizione PrimaVera Alternativa
Altri contenuti a tema
Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente Politica Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente Presenti esponenti di Sinistra Italiana e PrimaVera Alternativa
Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese Attualità Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese Era stata richiesta a gran voce dalle opposizioni
Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo Politica Bandiera della Palestina da Palazzo di Città: il punto di vista del sindaco di Giovinazzo Una lunga nota pubblicata sui social per spiegare una posizione in modo articolato combattendo la propaganda
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Politica Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Appuntamenti domenica 7 settembre alle 18.30
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» Politica PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» La nota del movimento di opposizione dopo la partenza della “Global Sumud Flotilla”
Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni Politica Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni La nota dei consiglieri di PVA, PD, Sinistra Italiana e Civica 22
Un fine settimana all'insegna delle espressioni artistiche all'Arci Tressett di Giovinazzo Eventi e cultura Un fine settimana all'insegna delle espressioni artistiche all'Arci Tressett di Giovinazzo Tre gli spettacoli in programma, dal teatro di prosa, all'animazione per bambini, fino alla videopoesia
L'Arci Tressett ed il Giovinazzo Rock Festival presentano i Diaframma in concerto Musica L'Arci Tressett ed il Giovinazzo Rock Festival presentano i Diaframma in concerto L'esibizione alla Cittadella degli Artisti di Molfetta
Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo
28 settembre 2025 Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo
Fumo dalle campagne: l'approfondimento del sindaco di Giovinazzo
27 settembre 2025 Fumo dalle campagne: l'approfondimento del sindaco di Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria
27 settembre 2025 Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria
Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo
27 settembre 2025 Madonna del Rosario: il programma completo a Giovinazzo
Ieri la festa liturgica dei Santi Medici a Giovinazzo
27 settembre 2025 Ieri la festa liturgica dei Santi Medici a Giovinazzo
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
27 settembre 2025 Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
26 settembre 2025 Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.