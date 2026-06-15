Il cuore dei giovinazzesi per Sant'Antonio di Padova: FOTO e VIDEO

5 foto Processione Sant'Antonio 2026

Le barche che solcano il mare calmo del porticciolo, mentre il tramonto si fa dipinto sullo sfondo, ad incorniciare il ritorno del rito dell'imbarco e sbarco dell'effigie.Giovinazzo ha celebrato ieri sera, 14 giugno, la Festa esterna in onore di. Il clou rappresentato dalla processione del simulacro dal convento deisino alla città vecchia e quindi l'imbarco e lo sbarco sul motopeschereccio dinell'area del porto, resa possibile grazie alle associazioni del mare che operano sul territorio cittadino, coordinate dalla Lega Navale.In centinaia hanno atteso la sacra effigie del frate portoghese lungo il percorso, scandito dall'accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Banda "Città di Giovinazzo".La preghiera, la bellezza in sé del rito e la devozione di tantissimi giovinazzesi a Sant'Antonio, giovinazzesi che non si piegano alla secolarizzazione sono state cuore di una serata che in tanti ricorderanno. Irestano custodi di quel rito e sono riusciti negli anni a mantenerne intanto il fascino e la spiritualità elevata anche in momenti popolari.Sotto il nostro scritto alcune foto che raccontano la processione e soprattutto il video dall'alto del passaggio dei portatori con la statua, seguiti dal corteo processionale.