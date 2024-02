Arci Tressett, a Giovinazzo tornano i "Corti d'autore"

Ad un anno di distanza dalla prima, la seconda edizione di "Cortinsede", ideata dal, prende vita a febbraio.Un evento speciale dedicato ai cortometraggi d'autore, quest'anno in collaborazione con la sedeche proseguirà fino a tutto aprile.Saranno proiettati:• Faccia di Cuscino - di Saverio Cappiello (15')• Sorta Nostra - di Michele Sammarco (20')• Nnu FFischia - di Leonardo Piccinni (15')Domani, giovedì 15 febbraio, apertura sede prevista dalle ore 20.30. L'ingresso sarà libero per soci Arci/Anpi, con possibilità di tesseramento in sede per tutti coloro i quali volessero partecipare alle proiezioni.