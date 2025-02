L'Arci Tressett ed il Giovinazzo Rock Festival presentano i Diaframma in concerto

L'associazionepresentano una serata di musica dal vivo all'insegna della celebrazione del disco simbolo della dark new wave italiana, "Siberia" dei toscaniVenerdì 28 febbraio sul palco della Cittadella degli Artisti i Diaframma di Federico Fiumani regaleranno un imperdibile concerto in cui suoneranno per intero il loro disco capolavoro, accompagnato dal loro repertorio degli anni '80.Biglietti in prevendita su vivaticket.it Prima e dopo il concerto selezioni musicali a cura di Truemantic, Bonnie Valentine e Alex Lahs.