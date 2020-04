L'Arci Tressett dona beni alimentari al Comune di Giovinazzo

L'risponde "presente" in un momento di grande difficoltà per l'intera comunità giovinazzese.Ieri, 29 aprile, come confermato in Consiglio comunale dall'Assessore alle Politiche Sociali, l'Arci Tressett ha donato generi alimentari di prima necessità in piena emergenza sanitaria ed economica. La consegna nelle mani degli splendidi volontari delche si stanno occupando della distribuzione.L'è un punto di riferimento per la città in ambito culturale e non si è mai tirata indietro nei momenti di grande difficoltà per la comunità locale. Ai soci ed ai volontari, fattivi in momenti in cui si chiacchiera molto, il ringraziamento della gente di Giovinazzo.