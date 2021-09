Alessandro Piva a Giovinazzo per la rassegna "L'Italia che non si vede"

L'Associazione Circolo Arci Tressett di Giovinazzo, in collaborazione con la rete nazionale UCCA e il patrocinio del Comune di Giovinazzo presenta questa sera la seconda serata giovinazzese dell'edizione 2021 deTre momenti per raccontare per immagini tre temi delicati che coinvolgono il quotidiano da un punto di vista cinematografico lontano dai canoni commerciali.Nel secondo appuntamento, giovedì 9 settembre, la proiezione di "Santa Subito", il pluripremiato film disul tema del drammatico tema dello stalking e del femminicidio. A commentarlo insieme all'Arci Tressett saranno lo stesso regista Piva,presidente di Giraffa Onlus, esorella di Santa.La rassegna si chiuderà giovedì 16 settembre con la proiezione di "Il Pianeta in mare" di Andrea Segre e la presentazione del libro di Vito Saracino "Casa Arci! Sessant'anni di associazionismo in Puglia".Per l'accesso alle serate è previsto un ticket e, secondo le norme vigenti, il possesso del Green Pass. Sono previsti anche abbonamenti a prezzo scontato e un ulteriore riduzione del ticket per i soci Arci.Per info e prenotazioni: arci.tressett@gmail.com L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è inserito nel cartellone estivo della città.