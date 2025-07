Tuffi da via Marina e da Palazzo Vescovile: a Giovinazzo un gioco potrebbe diventare tragedia

Ancora una sfida, lanciata via social da adolescenti; ancora una tragedia sfiorata per incoscienza; ancora assenza di controlli da parte dei genitori.Un gruppo di ragazzini bitontini nello scorso fine settimana ha dato vitacon sprezzo del pericolo ed evidenziando una incoscienza totale. Incoscienza che potrebbe costar cara, se dovessero ripetersi le scene che vedete immortalate in video sotto il nostro scritto. Tanti i cittadini e le cittadine che hanno allertatoLa sfida dei tuffi da altezze notevoli, a scimmiottare i professionisti della specialità, è nata su Instagram e poteva diventare tragedia, con ragazzi giovanissimi che avrebbero potuto patire conseguenze permanenti, se non addirittura perdere la vita. Poco distante c'è un enorme scoglio sottostante le Sale del Bastione, in parte sotto il pelo dell'acqua. Chiamati a smetterla - ci hanno raccontato testimoni - si sono rivolti con scortesia, per usare un eufemismo.C'è bisogno pertanto di una riflessione collettiva e che i genitori di questi ragazzini si assumano responsabilità, perché non può sempre essere colpa della società, dei social, dei contesti in cui si vive. E alcune persone che sono rimaste inermi ad osservarli avrebbero forse potuto fare di più. L'auspicio è che non accada nuovamente nel prossimo fine settimana.