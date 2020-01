L'altro Capodanno, quello delle figuracce

Mercoledì sera, 1° gennaio, ore 19.00 circa.uno dei salotti buoni della città, la passeggiata storica che si affaccia sul porticciolo, è letteralmente disseminata di rifiuti indifferenziati.La foto che abbiamo ricevuto da un lettore santospiritese testimonia l'abbandono indiscriminato diIl tutto abbandonato nei pressi di cestini portarifiuti che servirebbero ad altro.Impossibile dirlo da parte nostra, ma l'Amministrazione comunale può e deve individuare i responsabili e multarli. Alcuni visitatori provenienti da comuni limitrofi, che amano Giovinazzo, non l'hanno presa benissimo, mentre con i turisti stranieri presenti nelle nostre strutture ricettive per il Capodanno (non troppi per la verità) abbiamo fatto l'ennesima figuraccia legata al decoro.Speriamo siano individuati i responsabili, perché in zona le telecamere ci sono, siano essi maggiorenni o meno, e che paghino (nel secondo caso le famiglie) per la violazione delle regole sullo smaltimento dei rifiuti domestici e per il danno d'immagine arrecato a tutta la città.Buon anno, speriamo con una testa ed un atteggiamento diverso.