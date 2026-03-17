"I casi dell'avvocato Guerrieri", anche nella seconda puntata Giovinazzo bellissima su Rai 1

È andata in onda ieri sera, lunedì 16 marzo, la seconda puntata della fiction di Rai 1tratto dai romanzi scritti da Gianrico Carofiglio. Anche l'episodio di ieri,così come quello del 9 marzo scorso, ha visto entrare nella case degli italiani scorci bellissimi di Giovinazzo.Questa volta è toccato ala passeggiata panoramica e, grazie all'ausilio di un drone,. Non più di 30 secondi, ma che hanno mostrato un altro scorcio straordinario della cittadina adriatica dopo le scene girate in piazza Meschino e sul lungomare Marina Italiana. Un altro piccolo grande momento di notorietà per Giovinazzo, la sua pietra bianca, il suo magnifico centro storico e la sua gente.Durante la puntata, Bari è apparsa nuovamente bellissima ed in questo caso le scene hanno mostrato il Circolo della Vela, il Teatro Margherita su palafitta, il lungomare Imperatore Augusto e via Venezia con le colonne romane, piazza Massari, le nuove palazzine nella zona del quartiere Marconi, nei pressi del Faro, oltre alla stazione ferroviaria della Ferrotramviaria. Belle anche le riprese in Valle d'Itria e nelle contrade monopolitane. Anche questo è marketing territoriale e lo spottone involontario su Bari e dintorni di Alessandro Gassman a "Domenica In", ospite di Mara Venier, ha aggiunto ulteriore interesse per una serie ben fatta, ispirata a libri ben scritti e recitata da tanti attori della nostra terra. Non un particolare da poco.