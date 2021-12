Il profilo di via Marina illuminato per sempre

Già molte foto hanno fatto il giro dei social network, alcune opportunamente pubblicizzate attraverso la pagina ufficiale Discover Giovinazzo e il profilo del sindaco Tommaso Depalma.Il profilo della passeggiata storica di(ampio l'abuso dell'anglicismo "skyline" che vuol dire in realtà orizzonte) sarà di fatto disegnato da una illuminazione che resterà accesa «per sempre», come indicato dallo stesso primo cittadino. Si parte ufficialmente da questa sera, domenica 19 dicembre, secondo una precisa volontà dell'Amministrazione comunale, dopo l'ultimazione del posizionamento delle luci e lo si fa nel periodo natalizio durante il quale tutto il borgo antico è stato valorizzato.In tanti hanno espresso consenso nelle scorse ore per questa scelta, indipendentemente dalle posizioni politiche, e l'auspicio è che questa nuova idea per promuovere il territorio non resti isolata e quindi fine a se stessa.Nelle prossime ore, complice un vento nord-occidentale di forte intensità che soffierà su Giovinazzo ancora sino a lunedì, sarà complicato restare a lungo sul lungomare Marina Italiana per immortalare questa "novità", ma la suggestione dello scatto val bene un po' di freddo.