Scattano i sigilli allodi via Marina, a Giovinazzo. Ihanno eseguito un provvedimento di: l'antica colonna (un manufatto spezzato in due parti, nda), rinvenuta il 14 gennaio 2020 nel corso di uno scavo idrico, è stata spostata senza l'autorizzazione dellaPer questo motivo i militari del, che opera alle dipendenze funzionali del, un mese fa, dopo aver bloccato i lavori, hanno sequestrato l'area ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale: la colonna, di epoca non ancora databile, ma quasi certamente precedente alla costruzione della Cattedrale, risalente al XII secolo, è stata scoperta durante dei lavori privati di allaccio alla rete idrica.Un semplice scavo dell', dunque, s'è rivelato il mezzo per arrivare ad una scoperta interessante da un punto di vista archeologico. L''area, ben presto debitamente circoscritta, è stata subito sottoposta a vincolo da parte della, ipotizzando la necessità di ampliare lo scavo e di comprendere se quella colonna, che sarà restaurata, sia inserita o meno in un più ampio complesso.In un anno nulla è stato fatto, mentre qualcuno, senza autorizzazione, ha spostato la colonna.Indagini febbrili, tutt'altro che concluse. Lo si intuisce dal gran lavoro degli uomini del maggioreche hanno avviato accertamenti e rilievi per provare a rispondere a questi interrogativi.