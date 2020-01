Una colonna di epoca romana sotto via Marina? Ci penserà la Soprintendenza

Un semplice scavo per un allaccio alla rete idrica pubblica dell'Acquedotto Pugliese si è rivelato il mezzo per arrivare ad una scoperta interessantissima da un punto di vista archeologico. Forse.È stata infatti rinvenuta, nella giornata di ieri, 14 gennaio, sotto la sede stradale di, a pochi metri dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, una colonna che potrebbe risalire all'epoca romana. O almeno è quello che dovrà stabilire lainteressata del caso dall'Amministrazione comunale giovinazzese e già al lavoro. Questa mattina, infatti, è giunta a Giovinazzo la Soprintendenteaccompagnata da due archeologi per le verifiche del caso.È probabilee non di particolare pregio, ma certamente dal grande valore storico. Se tutto fosse confermato dalle verifiche, si tratterebbe di un ritrovamento di notevole importanza.L'intera area, fanno sapere da Palazzo di Città, sarà ovviamentein vista della grande affluenza di gente prevista a Giovinazzo nel fine settimana per i Fuochi di Sant'Antonio Abate. L'Amministrazione comunale, poi, a sue spese,e di comprendere se quella colonna sia inserita o meno in un più ampio complesso. Con la Soprintendenza, infine, si è convenuto che il reperto sarà rimosso, ripulito e restaurato. Poi resterà a Giovinazzo, in un luogo da definirsi.