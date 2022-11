3 foto Vandali ad Halloween, scritte con spray sulle mura del palazzo Vescovile

Bomboletta spray di colore blu in mano, con il buio - durante la notte di Halloween - qualcuno ha imbrattato le mura di cinta del, un edificio del XIV secolo annesso alla Cattedrale romanica, e del bastione dell', a due passi dalla piccola passerella in legno costruita fra i due moli del porticciolo.Questa mattina Giovinazzo si è svegliata con le immagini, che subito hanno fatto il giro dei social network, di uno dei suoi simboli sfregiati da ignoti. Le indagini sono scattate immediatamente: sul gesto, infatti, sono già in corso accertamenti da parte dellache passeranno al vaglio la videosorveglianza. «Ci stiamo muovendo su due fronti - ha detto-: provvedere alla pulizia in tempi molto rapidi e controllare le immagini delle telecamere dell'area».Il sindaco confida nelle indagini degli investigatori per cercare di «individuare idi questo sfregio», avvenuto presumibilmente nel corso della notte delle streghe, e non si capacita dei motivi che hanno condotto al vandalismo: «Avrei desiderio di far conoscere loro la storia di quelle pietre, il valore storico del nostro porto, l'amore di tutti coloro che ci hanno preceduto e hanno accarezzato quelle pietre perché», le parole di Sollecito.Non si tratta dell'unico caso: fra il 16 il 17 febbraio 2019 , infatti, ilfu imbrattato con altre scritte. Stesso luogo e anche quella volta il colore era blu. Una vicenda simile. Sollecito, dal canto suo, spera di «dare un segnale forte cercando di ricavare da un brutto episodio».