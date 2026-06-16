Consiglio comunale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Consiglio comunale. Foto Marzia Morva
Enti locali

Torna il Consiglio comunale. Ci si occuperà anche di bilancio di previsione

Seduta convocata per il 17 giugno alle 19.00

Giovinazzo - martedì 16 giugno 2026
Il presidente Francesco Cervone ha convocato una seduta del Consiglio comunale di Giovinazzo per mercoledì 17 giugno alle ore 19.00. Se non vi dovesse essere numero legale, la seconda convocazione è fissata per il giorno seguente alla medesima ora.
Al centro del dibattito tra i partiti la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, fissata al secondo punto, con l'eventuale ratifica che si discuterà al terzo, mentre al quarto punto si discuterà di "Variazione di competenza di cassa" sempre relativa al medesimo argomento.

Al primo punto all'ordine del giorno, gli amministratori risponderanno all'interrogazione presentata dalle opposizioni su "Installazione di attrazioni ludico-ricreative in piazza Garibaldi e Villa Comunale - criteri autorizzativi, trasparenza amministrativa e tutela del decoro urbano".

Punto 5 invece relativo al Piano Urbanistico Generale, con variazioni di alcuni passaggi per meri errori materiali contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione. Ai punti 7, 8 e 9 infine saranno discussi debiti fuori bilancio relativi ad altrettante soccombenze dell'Ente in giudizio.

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