Incidente Giovinazzo
Incidente Giovinazzo
Cronaca

Incidente mortale a Giovinazzo: il cordoglio del sindaco Sollecito

Il primo cittadino ha fatto visita ai giovanissimi feriti

Giovinazzo - domenica 26 luglio 2026 12.31
Lo schianto terribile nel cuore della notte, lungo la strada provinciale 88, ha portato via ai suoi affetti la 71enne Michela Di Tullio. Ricoverati i tre piccoli nipotini che erano nella vettura su cui viaggiava la vittima col papà.
Il sindaco Michele Sollecito ha voluto portare la vicinanza della comunità ai giovanissimi feriti ed ai familiari della donna deceduta.

«Stanotte - ha scritto sui canali social - un terribile incidente automobilistico ha coinvolto una famiglia di Giovinazzo, una nostra concittadina purtroppo è deceduta in seguito all'impatto. Ci sono anche tre bambini coinvolti in diverse condizioni di salute. Mi sono recato sia all'Ospedale pediatrico e sia al Policlinico per portare l'abbraccio della nostra comunità a questa famiglia colpita da questo bruttissimo evento. Ci auguriamo tutti - ha concluso Sollecito - che i tre bambini possano recuperare al più presto forza e salute e tornare a casa quanto prima, al contempo ci stringiamo nel dolore per la morte di Michela Di Tullio che purtroppo non è sopravvissuta all'incidente».
La nostra redazione si unisce al cordoglio.
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