Incidente mortale a Giovinazzo: il cordoglio del sindaco Sollecito

Lo schianto terribile nel cuore della notte, lungo la strada provinciale 88, ha portato via ai suoi affetti la 71enne. Ricoverati i tre piccoli nipotini che erano nella vettura su cui viaggiava la vittima col papà.Il sindacoha voluto portare la vicinanza della comunità ai giovanissimi feriti ed ai familiari della donna deceduta.«Stanotte - ha scritto sui canali social - un terribile incidente automobilistico ha coinvolto una famiglia di Giovinazzo, una nostra concittadina purtroppo è deceduta in seguito all'impatto. Ci sono anche tre bambini coinvolti in diverse condizioni di salute. Mi sono recato sia all'Ospedale pediatrico e sia al Policlinico per portare l'abbraccio della nostra comunità a questa famiglia colpita da questo bruttissimo evento. Ci auguriamo tutti - ha concluso Sollecito - che i tre bambini possano recuperare al più presto forza e salute e tornare a casa quanto prima, al contempo ci stringiamo nel dolore per la morte di Michela Di Tullio che purtroppo non è sopravvissuta all'incidente».La nostra redazione si unisce al cordoglio.