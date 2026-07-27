Pieno successo per "Ludus in Burgus" a Giovinazzo

Si scrive, si legge festival dei giochi da tavolo e del gioco moderno. Sabato 25 luglio grande partecipazione sino a tarda ora in piazza Vittorio Emanuele II per l'evento proposto daall'interno del cartellone estivo varato dall'amministrazione comunale di Giovinazzo.Tanti i giochi da tavolo, tante le persone che vi hanno preso parte guidati dagli eccellenti "master". Tra di essi anche famiglie di turisti stranieri, che hanno apprezzato non solo la conoscenza della lingua inglese degli organizzatori, ma anche la capacità di fare aggregazione davvero con poco. Il mondo del gioco da tavolo è affascinante ed al contempo complesso, coinvolge ogni settimana migliaia di persone in tutta Italia e non conosce barriere linguistiche, culturali, religiose. Tutti possono giocare, tutti possono essere parte di una grande famiglia.Intervistato dalla nostra Mariangela Altomare qualche settimana fa, il presidente de La Plancia piena,aveva detto: «L'idea di realizzare un festival tutto nostro era nell'aria da diversi anni. Abbiamo deciso di iniziare con questo primo piccolo esperimento, che speriamo possa rappresentare una rampa di lancio per future edizioni sempre più ricche e coinvolgenti. Vogliamo portare nelle strade, prima di tutto, la nostra passione: quella che, più di dieci anni fa, ci ha spinti a fondare l'associazione dedicata ai giochi da tavolo e che, nel tempo, si è arricchita di tante sfaccettature, dai giochi di ruolo ai giochi di carte, fino al gioco moderno in generale».Noi pensiamo che l'esperimento sia pienamente riuscito, vista la presenza di persone provenienti anche dal circondario, e che la prossima edizione possa ulteriormente ampliare l'offerta per gli amanti del settore. Vogliamo darvi uno spaccato di quanto accaduto in piazza Vittorio Emanuele II attraverso i nostri scatti.