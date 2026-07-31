Caldo intenso a Giovinazzo, distribuite bottigliette d'acqua al mercato settimanale
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Vita di città

Caldo intenso a Giovinazzo, distribuite bottigliette d'acqua al mercato settimanale

Protezione Civile, Polizia Locale e Servizio Civico insieme per offrire sollievo a cittadini e operatori

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.26
In risposta alle elevate temperature che stanno interessando il territorio, questa mattina è stata organizzata un'iniziativa di sostegno alla cittadinanza in occasione del mercato settimanale. I volontari della Protezione Civile, affiancati dagli agenti della Polizia Locale e dagli operatori del Servizio Civico, hanno distribuito bottigliette d'acqua fresca ai cittadini, agli ambulanti e agli operatori presenti nell'area mercatale.

Un gesto semplice ma significativo, pensato per offrire un momento di ristoro durante le ore più calde della giornata e per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare comportamenti corretti per affrontare l'emergenza caldo.
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