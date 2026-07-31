Vita di città
Caldo intenso a Giovinazzo, distribuite bottigliette d'acqua al mercato settimanale
Protezione Civile, Polizia Locale e Servizio Civico insieme per offrire sollievo a cittadini e operatori
Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.26
In risposta alle elevate temperature che stanno interessando il territorio, questa mattina è stata organizzata un'iniziativa di sostegno alla cittadinanza in occasione del mercato settimanale. I volontari della Protezione Civile, affiancati dagli agenti della Polizia Locale e dagli operatori del Servizio Civico, hanno distribuito bottigliette d'acqua fresca ai cittadini, agli ambulanti e agli operatori presenti nell'area mercatale.
Un gesto semplice ma significativo, pensato per offrire un momento di ristoro durante le ore più calde della giornata e per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare comportamenti corretti per affrontare l'emergenza caldo.
Un gesto semplice ma significativo, pensato per offrire un momento di ristoro durante le ore più calde della giornata e per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare comportamenti corretti per affrontare l'emergenza caldo.