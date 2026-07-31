La consacrazione dei bambini e delle bambine a giovinazzo
La consacrazione dei bambini e delle bambine a giovinazzo
Vita di città

La consacrazione dei bambini e delle bambine: il programma del 31,1 e 2 agosto a Giovinazzo

Il Priore Francesco Bavaro racconta la storia dell’antico rito della consacrazione dei bambini

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.49
Fervono i preparativi della festività liturgica di Santa Maria degli Angeli, che ricorrerà il 2 agosto e l'omonima Confraternita, guidata dal priore Francesco Bavaro, sta mettendo a punto la cerimonia della consacrazione dei bambini alla Madonna. Il rito della consacrazione è antico, oltre ad essere atteso dai fedeli, perché affonda le radici nella storia della Confraternita e della splendida antica chiesa posta su Via Madonna degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo. La suddetta cerimonia si svolgerà sul finale della giornata legata alla solennità, per l'appunto domenica 2 agosto prossimo al termine della messa delle ore 19.30 in cui si terrà il rinnovo annuale delle Promesse. La Confraternita rende nota la modalità di iscrizione che i genitori devono seguire se scelgono di far partecipare il loro bambino/a alla consacrazione, intenso momento di fede e tradizione che verrà officiato, come tutti gli altri incontri liturgici, dalla guida spirituale Padre Pasquale Rago. Si dovrà inviare un messaggio su whatsapp al numero 342-9704525 indicando data di nascita, fino ai dieci anni di età, nome e cognome del bambino/a che s'intende consacrare unitamente a un recapito telefonico dei genitori. Sarà necessario versare un'offerta di cinque euro per vivere questo momento. Il ricavato delle offerte sarà destinato a interventi di restauro che interessano la chiesa e il simulacro della Madonna.

Il programma del 31 luglio, del 1 e del 2 agosto

31 luglio :
  • ore 19:30 Recita S. Rosario
  • ore 20:00 S. Messa

01 agosto:
  • ore 19:30 Recita S. Rosario
  • ore 20:00 S. Messa e ammissione nuovi aderenti
  • ore 21:00 Esposizione Santissimo Sacramento e Adorazione
  • ore 23:00 Preghiera di Compieta e Benedizione Eucaristica

AD02 agosto – Solennità di S. Maria degli Angeli
  • ore 19:00 Recita S. Rosario
  • ore 19:30 S. Messa e Rinnovo annuale delle Promesse
  • al termine Consacrazione dei bambini alla Madonna
  • ore 20:30 Processione dell'effige nel Centro Storico
  • Tutte le celebrazioni avranno luogo all'esterno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli
  • La Confraternita, inoltre, fa sapere che dal giorno 3 agosto al 6 agosto si svolgerà il Triduo e la Festa dell'Eterno Padre alla quale i Confratelli parteciperanno. Questo il programma :
  • Ore 19:30 S. Rosario; Ore 20:00 S. Messa
Il Priore Francesco Bavaro racconta la storia dell'antico rito della consacrazione dei bambini
Abbiamo chiesto a Francesco Bavaro, Priore della Confraternita S. Maria degli Angeli, di raccontarci il rito della consacrazione. Franco Bavaro, è già stato priore dal 2009 al 2015 della Confraternita; lui è memoria storica delle attività svolte in tutti quegli anni. Ecco cosa ci ha raccontato.

«La Consacrazione dei bambini alla Madonna degli Angeli è nata nel 2010 dall'elaborazione di un' idea di alcuni confratelli e consorelle durante un'assemblea per l'organizzazione della festa. Eravamo in un periodo molto intenso d'iniziative, poiché in quegli anni avevamo il gravoso impegno di reperire fondi per pagare il restauro della nostra chiesa e ognuno di noi sentiva la necessità di adoperarsi per contribuire a questo fine- ci ha detto il priore. La Madonna degli Angeli è una festa molto sentita a Giovinazzo, nella nostra chiesetta, infatti, si può ottenere l'indulgenza del Perdono di Assisi e mentre stavamo organizzando la festa, le Sante Messe, i fiori da scegliere per l'addobbo e la processione, ci rendemmo conto che alla Madonna mancava qualcosa: infatti, mancavano gli Angeli. E così nacque l'idea degli Angeli di Maria. Ognuno si adoperò per promuovere l'iniziativa, appoggiata e supportata con grande entusiasmo dal nostro compianto don Benedetto Fiorentino. Ogni bambino, il cui genitore affidava alla Madonna, era chiamato, arrivava all'altare con un accompagnatore, era vestito di bianco, riceveva una pergamena e un ricordino e tutti insieme venivano consacrati alla nostra Mamma celeste. All'uscita ognuno riceveva un palloncino bianco e con i propri genitori aprivano la processione che dalla cattedrale riportava l'effige della Vergine fino alla nostra chiesa, poiché in quel periodo, in accordo con don Benedetto, il triduo e la messa del 2 agosto erano celebrati in Cattedrale, dove il numeroso afflusso dei fedeli poteva essere accolto in uno spazio più ampio. Conclusa la processione, sul sagrato della nostra chiesa, dopo il saluto alla Vergine con la preghiera finale, i palloncini volavano in cielo tra la commozione di tutti i presenti. Questa iniziativa è cresciuta negli anni, fino al 2019, purtroppo il Covid gli ha dato una brusca frenata. Ma nel cuore dei confratelli e delle consorelle è rimasto il caro ricordo di questa tenera compagnia e già da qualche anno la Confraternita ha ripreso a riproporre questa iniziativa riscuotendo ancora il consenso e l'entusiasmo dei fedeli», ha concluso Francesco Bavaro, priore della Confraternita S. Maria degli Angeli.
La consacrazione dei bambini e delle bambineLa consacrazione dei bambini e delle bambineLa consacrazione dei bambini e delle bambineLa consacrazione dei bambini e delle bambineLa consacrazione dei bambini e delle bambine
  • Eventi Giovinazzo
"Officina Handmade ", a Giovinazzo apre la mostra dedicata all'arte del fatto a mano
31 luglio 2026 "Officina Handmade", a Giovinazzo apre la mostra dedicata all'arte del fatto a mano
«Giovinazzo, a che punto siamo?»: PrimaVera Alternativa chiama a raccolta i cittadini il 31 luglio in Villa Comunale
31 luglio 2026 «Giovinazzo, a che punto siamo?»: PrimaVera Alternativa chiama a raccolta i cittadini il 31 luglio in Villa Comunale
Altri contenuti a tema
"Officina Handmade", a Giovinazzo apre la mostra dedicata all'arte del fatto a mano Eventi e cultura "Officina Handmade", a Giovinazzo apre la mostra dedicata all'arte del fatto a mano Dal 31 luglio al 9 agosto l'Atrio Martinelli ospita un percorso espositivo tra ceramiche, gioielli, pittura, uncinetto e creazioni artigianali
Torna "Pedalando per Casali" a Giovinazzo: sabato 1 agosto il revival della storica cicloturistica Torna "Pedalando per Casali" a Giovinazzo: sabato 1 agosto il revival della storica cicloturistica L'Info Point Turistico e l'Associazione Touring Juvenatium ODV rilanciano l'iniziativa
"Notti di Stelle 2026": musica, comicità e danza per un weekend di grande spettacolo a Giovinazzo Speciale "Notti di Stelle 2026": musica, comicità e danza per un weekend di grande spettacolo a Giovinazzo L'appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II, a Giovinazzo, sabato 1° e domenica 2 agosto
ASD Cuban Club Bari presenta la XVI edizione del suo evento storico Speciale ASD Cuban Club Bari presenta la XVI edizione del suo evento storico A Giovinazzo due serate all’insegna della danza, della musica e delle emozioni
“Ballando con le Stelle Live - Giovinazzo 2025” nel weekend del 2 e 3 agosto Speciale “Ballando con le Stelle Live - Giovinazzo 2025” nel weekend del 2 e 3 agosto Si parte con Manuela Villa, mentre la domenica sarà una serata all’insegna del ballo e dei talenti. Ospite speciale Matilde Brandi
Il Summer Tour 2024 di Paolo Belli fa tappa a Giovinazzo Speciale Il Summer Tour 2024 di Paolo Belli fa tappa a Giovinazzo Il concerto il 21 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 21
Tappa a Giovinazzo per il “Road to Battiti”: c'è la data Eventi Tappa a Giovinazzo per il “Road to Battiti”: c'è la data I grandi protagonisti dell'estate musicale italiana sono attesi in città
Gli eventi del fine settimana a Giovinazzo Attualità Gli eventi del fine settimana a Giovinazzo Fede, tradizione e musica animeranno il weekend
2HANDS Giovinazzo, laboratorio di upcycling e Swap Party per il secondo appuntamento dell'Estate Giovinazzese
31 luglio 2026 2HANDS Giovinazzo, laboratorio di upcycling e Swap Party per il secondo appuntamento dell'Estate Giovinazzese
Torna "Pedalando per Casali " a Giovinazzo: sabato 1 agosto il revival della storica cicloturistica
31 luglio 2026 Torna "Pedalando per Casali" a Giovinazzo: sabato 1 agosto il revival della storica cicloturistica
Caldo intenso a Giovinazzo, distribuite bottigliette d'acqua al mercato settimanale
31 luglio 2026 Caldo intenso a Giovinazzo, distribuite bottigliette d'acqua al mercato settimanale
Al via domani "Notti di Stelle 2026 ": tra il mito di Mina, la comicità di Uccio De Santis e il ritmo del Salento
31 luglio 2026 Al via domani "Notti di Stelle 2026": tra il mito di Mina, la comicità di Uccio De Santis e il ritmo del Salento
100x100 Maturi, tutte le foto dell'edizione 2026
30 luglio 2026 100x100 Maturi, tutte le foto dell'edizione 2026
Defender Giovinazzo C5, il secondo colpo è Baroni: «Qui un tifo davvero bello»
30 luglio 2026 Defender Giovinazzo C5, il secondo colpo è Baroni: «Qui un tifo davvero bello»
Le foto di Giuseppe Palmiotto e Nicola Ditillo in mostra nella Chiesa del Carmine
30 luglio 2026 Le foto di Giuseppe Palmiotto e Nicola Ditillo in mostra nella Chiesa del Carmine
Il 2 agosto torna la Regata dei Gonfaloni a Giovinazzo: il programma
30 luglio 2026 Il 2 agosto torna la Regata dei Gonfaloni a Giovinazzo: il programma
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.