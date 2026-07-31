La consacrazione dei bambini e delle bambine: il programma del 31,1 e 2 agosto a Giovinazzo

Il programma del 31 luglio, del 1 e del 2 agosto

ore 19:30 Recita S. Rosario

ore 20:00 S. Messa

ore 19:30 Recita S. Rosario

ore 20:00 S. Messa e ammissione nuovi aderenti

ore 21:00 Esposizione Santissimo Sacramento e Adorazione

ore 23:00 Preghiera di Compieta e Benedizione Eucaristica

ore 19:00 Recita S. Rosario

ore 19:30 S. Messa e Rinnovo annuale delle Promesse

al termine Consacrazione dei bambini alla Madonna

ore 20:30 Processione dell'effige nel Centro Storico

Tutte le celebrazioni avranno luogo all'esterno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli

La Confraternita, inoltre, fa sapere che dal giorno 3 agosto al 6 agosto si svolgerà il Triduo e la Festa dell'Eterno Padre alla quale i Confratelli parteciperanno. Questo il programma :

Ore 19:30 S. Rosario; Ore 20:00 S. Messa

Il Priore Francesco Bavaro racconta la storia dell'antico rito della consacrazione dei bambini

Fervono i preparativi della festività liturgica di Santa Maria degli Angeli, che ricorrerà il 2 agosto e l'omonima Confraternita, guidata dal priore Francesco Bavaro, sta mettendo a punto la cerimonia della consacrazione dei bambini alla Madonna. Il rito della consacrazione è antico, oltre ad essere atteso dai fedeli, perché affonda le radici nella storia della Confraternita e della splendida antica chiesa posta su Via Madonna degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo. La suddetta cerimonia si svolgerà sul finale della giornata legata alla solennità, per l'appunto domenica 2 agosto prossimo al termine della messa delle ore 19.30 in cui si terrà il rinnovo annuale delle Promesse. La Confraternita rende nota la modalità di iscrizione che i genitori devono seguire se scelgono di far partecipare il loro bambino/a alla consacrazione, intenso momento di fede e tradizione che verrà officiato, come tutti gli altri incontri liturgici, dalla guida spirituale Padre Pasquale Rago. Si dovrà inviare un messaggio su whatsapp al numero 342-9704525 indicando data di nascita, fino ai dieci anni di età, nome e cognome del bambino/a che s'intende consacrare unitamente a un recapito telefonico dei genitori. Sarà necessario versare un'offerta di cinque euro per vivere questo momento. Il ricavato delle offerte sarà destinato a interventi di restauro che interessano la chiesa e il simulacro della Madonna.Abbiamo chiesto a Francesco Bavaro, Priore della Confraternita S. Maria degli Angeli, di raccontarci il rito della consacrazione. Franco Bavaro, è già stato priore dal 2009 al 2015 della Confraternita; lui è memoria storica delle attività svolte in tutti quegli anni. Ecco cosa ci ha raccontato.«La Consacrazione dei bambini alla Madonna degli Angeli è nata nel 2010 dall'elaborazione di un' idea di alcuni confratelli e consorelle durante un'assemblea per l'organizzazione della festa. Eravamo in un periodo molto intenso d'iniziative, poiché in quegli anni avevamo il gravoso impegno di reperire fondi per pagare il restauro della nostra chiesa e ognuno di noi sentiva la necessità di adoperarsi per contribuire a questo fine- ci ha detto il priore. La Madonna degli Angeli è una festa molto sentita a Giovinazzo, nella nostra chiesetta, infatti, si può ottenere l'indulgenza del Perdono di Assisi e mentre stavamo organizzando la festa, le Sante Messe, i fiori da scegliere per l'addobbo e la processione, ci rendemmo conto che alla Madonna mancava qualcosa: infatti, mancavano gli Angeli. E così nacque l'idea degli Angeli di Maria. Ognuno si adoperò per promuovere l'iniziativa, appoggiata e supportata con grande entusiasmo dal nostro compianto don Benedetto Fiorentino. Ogni bambino, il cui genitore affidava alla Madonna, era chiamato, arrivava all'altare con un accompagnatore, era vestito di bianco, riceveva una pergamena e un ricordino e tutti insieme venivano consacrati alla nostra Mamma celeste. All'uscita ognuno riceveva un palloncino bianco e con i propri genitori aprivano la processione che dalla cattedrale riportava l'effige della Vergine fino alla nostra chiesa, poiché in quel periodo, in accordo con don Benedetto, il triduo e la messa del 2 agosto erano celebrati in Cattedrale, dove il numeroso afflusso dei fedeli poteva essere accolto in uno spazio più ampio. Conclusa la processione, sul sagrato della nostra chiesa, dopo il saluto alla Vergine con la preghiera finale, i palloncini volavano in cielo tra la commozione di tutti i presenti. Questa iniziativa è cresciuta negli anni, fino al 2019, purtroppo il Covid gli ha dato una brusca frenata. Ma nel cuore dei confratelli e delle consorelle è rimasto il caro ricordo di questa tenera compagnia e già da qualche anno la Confraternita ha ripreso a riproporre questa iniziativa riscuotendo ancora il consenso e l'entusiasmo dei fedeli», ha concluso Francesco Bavaro, priore della Confraternita S. Maria degli Angeli.