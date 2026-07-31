2HANDS Giovinazzo, laboratorio di upcycling e Swap Party per il secondo appuntamento dell'Estate Giovinazzese

Dopo il grande successo dell'evento dello scorso 24 luglio,torna con un secondo appuntamento inserito nel cartellone dell', dedicato alla sostenibilità ambientale, al riuso creativo e alla partecipazione della comunità.L'iniziativa si terrà, alle, presso, sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo.Protagonista della serata sarà il, condotto da, che guideranno i partecipanti nella trasformazione di materiali destinati a diventare rifiuti in nuovi oggetti creativi, dimostrando come il recupero possa diventare un'opportunità per dare nuova vita alle cose.Visto il grande interesse riscosso dal precedente appuntamento, sarà riproposto anche lo, un momento dedicato allo scambio gratuito di abiti, accessori e libri, con l'obiettivo di promuovere il riuso e incoraggiare uno stile di vita più sostenibile attraverso la condivisione.Ad arricchire l'evento sarà inoltre la presenza di, che esporrà le proprie creazioni artigianali realizzate secondo principi di sostenibilità e recupero dei materiali.