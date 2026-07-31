Rifiuti raccolti sul litorale. <span>Foto Staff sindaco </span>
Rifiuti raccolti sul litorale. Foto Staff sindaco
Vita di città

2HANDS Giovinazzo, laboratorio di upcycling e Swap Party per il secondo appuntamento dell'Estate Giovinazzese

L'appuntamento si svolgerà oggi alle ore 18:30

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.37
Dopo il grande successo dell'evento dello scorso 24 luglio, 2HANDS Giovinazzo torna con un secondo appuntamento inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese 2026, dedicato alla sostenibilità ambientale, al riuso creativo e alla partecipazione della comunità.

L'iniziativa si terrà venerdì 31 luglio, alle ore 18.30, presso Casa Diliso, sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo.

Protagonista della serata sarà il Laboratorio di Upcycling e Riuso Creativo, condotto da Viky Depalma e Ilaria Lafronza, che guideranno i partecipanti nella trasformazione di materiali destinati a diventare rifiuti in nuovi oggetti creativi, dimostrando come il recupero possa diventare un'opportunità per dare nuova vita alle cose.

Visto il grande interesse riscosso dal precedente appuntamento, sarà riproposto anche lo Swap Party, un momento dedicato allo scambio gratuito di abiti, accessori e libri, con l'obiettivo di promuovere il riuso e incoraggiare uno stile di vita più sostenibile attraverso la condivisione.

Ad arricchire l'evento sarà inoltre la presenza di Federica Adesso, che esporrà le proprie creazioni artigianali realizzate secondo principi di sostenibilità e recupero dei materiali.
  • 2hands Giovinazzo
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