Enti locali
Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno
Seduta della massima assise cittadina fissata per le 19.00
Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025
Il presidente Francesco Cervone ha convocato per domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 19.00, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, ed in 2^ convocazione il giorno 6 novembre, sempre alle 19.00, il Consiglio comunale di Giovinazzo.
All'Ordine del giorno:
-Comunicazioni del sindaco- Consegna attestato di attribuzione della De.Co. Giovinazzo alla Cooperativa Olivicultori - Soc.Coop. Agricola;
- Aggiornamento del regolamento NCC approvato con D.C.C. n. 42 del 27/11/2024.
- Deliberazione Consiglio Comunale 32/2025. Modifiche ed integrazioni schema di convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione nuovo schema di convenzione.;
- Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 16/10/2025.;
- Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 23/10/2025;
