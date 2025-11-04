Consiglio comunale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Consiglio comunale. Foto Marzia Morva
Enti locali

Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno

Seduta della massima assise cittadina fissata per le 19.00

Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025
Il presidente Francesco Cervone ha convocato per domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 19.00, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, ed in 2^ convocazione il giorno 6 novembre, sempre alle 19.00, il Consiglio comunale di Giovinazzo.

All'Ordine del giorno:
-Comunicazioni del sindaco- Consegna attestato di attribuzione della De.Co. Giovinazzo alla Cooperativa Olivicultori - Soc.Coop. Agricola;
- Aggiornamento del regolamento NCC approvato con D.C.C. n. 42 del 27/11/2024.
- Deliberazione Consiglio Comunale 32/2025. Modifiche ed integrazioni schema di convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione nuovo schema di convenzione.;
- Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 16/10/2025.;
- Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 23/10/2025;
  • Consiglio Comunale
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
4 novembre 2025 Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello "
4 novembre 2025 Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"
Altri contenuti a tema
Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno completo Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno completo Convocazione per le 18.45
Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni Politica Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni La nota dei consiglieri di PVA, PD, Sinistra Italiana e Civica 22
Nel Consiglio comunale di Giovinazzo si discute anche di Palestina Nel Consiglio comunale di Giovinazzo si discute anche di Palestina Sei i punti all'ordine del giorno nella seduta convocata dal presidente Francesco Cervone
Movida e programmazione estiva: una bella pagina di democrazia in Consiglio comunale Vita di città Movida e programmazione estiva: una bella pagina di democrazia in Consiglio comunale Preoccupa il tentativo di mettere pressione sul tessuto economico cittadino di gruppi mafiosi. Bene il confronto a più voci e l'unità (almeno a parole) mostrata dall'assise
Movida a Giovinazzo, stasera confronto tra le parti in Consiglio comunale Movida a Giovinazzo, stasera confronto tra le parti in Consiglio comunale Si decidono nella massima assise le linee da seguire per i prossimi mesi
Consiglio comunale, stasera si discute di danni a Levante e rifiuti Consiglio comunale, stasera si discute di danni a Levante e rifiuti Seduta convocata per le
Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano per l'Energia Sostenibile ed il Clima Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano per l'Energia Sostenibile ed il Clima La soddisfazione del sindaco Michele Sollecito
Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 Politica Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 Sollecito: «Nostro progetto amministrativo è solido». Cervone vota contro
Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
4 novembre 2025 Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
3 novembre 2025 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
2 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.