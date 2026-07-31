"Notti di Stelle 2026"
Speciale

Al via domani "Notti di Stelle 2026": tra il mito di Mina, la comicità di Uccio De Santis e il ritmo del Salento

L'appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II, a Giovinazzo, sabato 1° e domenica 2 agosto

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 9.07 Sponsorizzato
Scatta il conto alla rovescia per l'edizione 2026 di "Notti di Stelle". A partire da domani, sabato 1° e domenica 2 agosto, la rassegna estiva accenderà il weekend con un mix esplosivo di musica, cabaret e danza. Un programma ricco e trasversale, pensato per unire generazioni diverse sotto il segno della qualità artistica e del puro divertimento.

Sabato 1° agosto il tributo a Mina con Michela Borgia

Ad aprire la manifestazione sarà Michela Borgia, protagonista dello spettacolo "Il Più Grande Tributo a Mina", un omaggio artistico dedicato a una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Lo spettacolo, apprezzato in numerosi teatri e piazze italiane, ha recentemente ottenuto grande visibilità grazie alla partecipazione dell'artista al programma Like a Star, condotto da Amadeus e trasmesso sul NOVE. Non una semplice imitazione, ma una produzione che ripercorre i più celebri successi di Mina attraverso un'interpretazione vocale e scenica di forte impatto.

Domenica 2 agosto la comicità di Uccio De Santis e la musica dei Banana's Republiq

La seconda serata sarà invece all'insegna del divertimento. Sul palco salirà Uccio De Santis, tra i volti più noti della comicità pugliese, pronto a proporre il suo repertorio di sketch, racconti e battute che da anni conquistano il pubblico.

A seguire spazio alla musica con il ritorno dei Banana's Republiq, band salentina protagonista di un live ricco di energia e grandi successi, pronta a trasformare Piazza Vittorio Emanuele II in una grande festa sotto le stelle.

A fare da colonna visiva e coreografica all'intero weekend, impreziosendo entrambe le serate saranno le coinvolgenti esibizioni delle ballerine e dei ballerini dell'ASD Cuban Club Bari, pronti a portare sul palco energia, ritmo e performance di alto livello, guidati dalla Direzione Artistica di Antonella Illuzzi e dal coreografo internazionale Carlo Aloia attraverso coinvolgenti coreografie ispirate ai ritmi caraibici e latino-americani, contribuendo a rendere ancora più spettacolare l'atmosfera della manifestazione.

Con un cartellone che alterna musica d'autore, comicità e danza, "Notti di Stelle 2026" si prepara a confermarsi tra gli appuntamenti più attesi dell'estate giovinazzese.

L'appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II, a Giovinazzo, sabato 1° e domenica 2 agosto, con inizio degli spettacoli alle ore 20:30.

info e prenotazioni 348/7952288 - 342/0945200 oppure direttamente presso la nostra sede in Via DEL CIUCCIO snc, Giovinazzo
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