Vita di città
"Giovinazzo en blanc": aperte ufficialmente le iscrizioni
Appuntamento il 27 agosto in Piazza Duomo
Giovinazzo - sabato 25 luglio 2026 Comunicato Stampa
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Giovinazzo En Blanc – La Cena Bianca di Puglia (in foto una edizione a Bisceglie, ndr), in programma giovedì 27 agosto 2026 nella suggestiva Piazza Duomo.
L'evento, promosso dall'Associazione turistico-culturale Pro Artibus, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Camera di Commercio di Bari, in partnership con Confesercenti Provinciale di Bari e Discover Giovinazzo, si prepara a trasformare il cuore del centro storico in una grande tavola a cielo aperto, dove eleganza, convivialità e valorizzazione del territorio saranno le protagoniste di una serata unica.
Le iscrizioni potranno essere effettuate online attraverso il sito ufficiale www.pugliaenblanc.it, dove il Capotavola potrà registrare il proprio tavolo e completare la procedura prevista dall'organizzazione.
Per offrire un servizio ancora più capillare ai partecipanti, sarà inoltre possibile ricevere assistenza ed effettuare l'iscrizione anche presso l'Info Point Discover Giovinazzo, in Piazza Umberto I n. 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di confermare En Blanc come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, capace di attrarre visitatori da tutta la regione e di generare importanti ricadute economiche per le attività commerciali, ricettive e della ristorazione cittadina.
L'Assessora al Turismo e alla Cultura Cristina Piscitelli sottolinea il valore strategico dell'evento per la città:
"Giovinazzo En Blanc rappresenta molto più di una manifestazione. È un'occasione concreta per raccontare la nostra città attraverso la sua bellezza, la sua capacità di accogliere e la qualità della sua offerta turistica ed enogastronomica. L'apertura delle iscrizioni segna l'inizio di un percorso che coinvolgerà cittadini, operatori economici e visitatori in un'esperienza di grande valore. Siamo convinti che Piazza Duomo saprà offrire uno scenario straordinario e che questa iniziativa contribuirà a rafforzare l'immagine di Giovinazzo come destinazione di eccellenza del turismo pugliese."
Grande soddisfazione anche da parte dell'Associazione Pro Artibus, organizzatrice dell'evento.
"L'apertura delle iscrizioni rappresenta un momento importante perché segna l'inizio concreto di un progetto costruito insieme al territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo felici di portare En Blanc a Giovinazzo, una città che ha creduto fin dall'inizio nel valore dell'iniziativa. Ringraziamo l'Amministrazione comunale, Confesercenti, Discover Giovinazzo e la Camera di Commercio di Bari per la collaborazione. Siamo certi che anche quest'anno il pubblico saprà trasformare una semplice cena in un grande spettacolo di eleganza, partecipazione e condivisione."
Nei prossimi giorni saranno pubblicati il regolamento definitivo, le informazioni dedicate ai servizi di catering e di noleggio tavoli e sedie e tutti gli aggiornamenti utili per vivere al meglio l'edizione 2026 di Giovinazzo En Blanc – La Cena Bianca di Puglia.
L'evento, promosso dall'Associazione turistico-culturale Pro Artibus, con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Camera di Commercio di Bari, in partnership con Confesercenti Provinciale di Bari e Discover Giovinazzo, si prepara a trasformare il cuore del centro storico in una grande tavola a cielo aperto, dove eleganza, convivialità e valorizzazione del territorio saranno le protagoniste di una serata unica.
Le iscrizioni potranno essere effettuate online attraverso il sito ufficiale www.pugliaenblanc.it, dove il Capotavola potrà registrare il proprio tavolo e completare la procedura prevista dall'organizzazione.
Per offrire un servizio ancora più capillare ai partecipanti, sarà inoltre possibile ricevere assistenza ed effettuare l'iscrizione anche presso l'Info Point Discover Giovinazzo, in Piazza Umberto I n. 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di confermare En Blanc come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, capace di attrarre visitatori da tutta la regione e di generare importanti ricadute economiche per le attività commerciali, ricettive e della ristorazione cittadina.
L'Assessora al Turismo e alla Cultura Cristina Piscitelli sottolinea il valore strategico dell'evento per la città:
"Giovinazzo En Blanc rappresenta molto più di una manifestazione. È un'occasione concreta per raccontare la nostra città attraverso la sua bellezza, la sua capacità di accogliere e la qualità della sua offerta turistica ed enogastronomica. L'apertura delle iscrizioni segna l'inizio di un percorso che coinvolgerà cittadini, operatori economici e visitatori in un'esperienza di grande valore. Siamo convinti che Piazza Duomo saprà offrire uno scenario straordinario e che questa iniziativa contribuirà a rafforzare l'immagine di Giovinazzo come destinazione di eccellenza del turismo pugliese."
Grande soddisfazione anche da parte dell'Associazione Pro Artibus, organizzatrice dell'evento.
"L'apertura delle iscrizioni rappresenta un momento importante perché segna l'inizio concreto di un progetto costruito insieme al territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo felici di portare En Blanc a Giovinazzo, una città che ha creduto fin dall'inizio nel valore dell'iniziativa. Ringraziamo l'Amministrazione comunale, Confesercenti, Discover Giovinazzo e la Camera di Commercio di Bari per la collaborazione. Siamo certi che anche quest'anno il pubblico saprà trasformare una semplice cena in un grande spettacolo di eleganza, partecipazione e condivisione."
Nei prossimi giorni saranno pubblicati il regolamento definitivo, le informazioni dedicate ai servizi di catering e di noleggio tavoli e sedie e tutti gli aggiornamenti utili per vivere al meglio l'edizione 2026 di Giovinazzo En Blanc – La Cena Bianca di Puglia.