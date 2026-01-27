Una veduta aerea di Giovinazzo
Una veduta aerea di Giovinazzo
Attualità

Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello"

Assise monotematica per un passaggio definito epocale

Giovinazzo - martedì 27 gennaio 2026
Questo pomeriggio, martedì 27 gennaio, la Sala "Don Tonino Bello" della Parrocchia Maria SS Immacolata, ospiterà il Consiglio comunale monotematico sull'esame e l'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale.

La convocazione del presidente Francesco Cervone è fissata per le ore 18.00 e la decisione di far svolgere la massima assise non in Aula Pignatelli a Palazzo di Città ma nella spaziosa sala in via Martiri di via Fani per permettere la partecipazione ad un numero maggiore di cittadine e cittadini.

Una giornata che la maggioranza definisce "storica" e che segnerà un passaggio epocale nel modo di pensare urbanisticamente alla città di Giovinazzo, mentre diverse perplessità sono state palesate nei mesi scorsi dalle opposizioni.
  • Consiglio Comunale
  • Piano Urbanistico Generale
