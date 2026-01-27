Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello"

Questo pomeriggio, martedì 27 gennaio, ladella Parrocchia Maria SS Immacolata, ospiterà il Consiglio comunale monotematico sull'esame e l'approvazione del nuovoLa convocazione del presidente Francesco Cervone è fissatae la decisione di far svolgere la massima assise non in Aula Pignatelli a Palazzo di Città ma nella spaziosa sala in via Martiri di via Fani per permettere la partecipazione ad un numero maggiore di cittadine e cittadini.Una giornata che la maggioranza definisce "storica" e che segnerà un passaggio epocale nel modo di pensare urbanisticamente alla città di Giovinazzo, mentre diverse perplessità sono state palesate nei mesi scorsi dalle opposizioni.