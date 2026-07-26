Incidente sulla Giovinazzo-Bitonto: muore una donna, feriti i suoi due figli

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di venerdì lungo la strada provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo. Una donna ha perso la vita e i due figli sono rimasti gravemente feriti. Meno critiche le condizioni del marito e dei due ragazzi che si trovavano su un'altra vettura rimasta coinvolta nello schianto. Lo scontro è stato violentissimo: ci sono volute quasi quattro ore per completare i soccorsi ed effettuare i rilievi. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, due squadre dei vigili del fuoco e diverse auto dei carabinieri.