Le foto di Giuseppe Palmiotto e Nicola Ditillo in mostra nella Chiesa del Carmine

È stata inaugurata il 27 luglio scorso, all'interno ed all'esterno della chiesa del Carmine, in via Cattedrale, la mostra didue tra i fotografi più esperti di Giovinazzo.Nella mostra sono esposti scatti di entrambi: il primo ha raccontato in immagini la simbiosi tra cani e padroni ed alcuni degli scatti sono stati già oggetto di una performance nel gennaio scorso in occasione di Sant'Antonio Abate. Nicola Ditillo ha focalizzato la sua attenzione sui felini di Giovinazzo, cogliendone movenze ed immortalandone bellezza. Un differente sguardo tra due artisti della fotografia che si completano. L'uno col focus su cani ed esseri umani che a loro si accompagnano, l'altro nella celebrazione della straordinaria indipendenza dei gatti.La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo, resterà visitabile sino a domenica 2 agosto dalle 20.00 alle 23.00. L'ingresso e libero.