Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente Francesco Cervone ha convocato in seduta straordinaria per giovedì 26 febbraio, alle ore 19.30, ed in 2^ convocazione per venerdì 27 febbraio, sempre alle ore 19.30, il Consiglio comunale di Giovinazzo.All'ordine del giorno la discussione dei seguenti punti:1. Mozione DDL sul reato di violenza sessuale che elimina il principio del consenso libero, attuale e inequivoco presentata dai Consiglieri Comunali: Ferdinando Depalo, Girolamo Capurso, Davide Digiaro, Filippo Cortese e Giovanni Camporeale.2. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 5/2/2026;3. Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria – modifiche;4. Regolamento di polizia mortuaria comunale e dei servizi cimiteriali. Modificazioni;5. Sentenza Giudice di Pace di Bari n.1391/2025. X.X. c/ Abaco S.p.a. e Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;6. Consegna pergamena al prof. Gianni Leali.