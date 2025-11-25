Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidente Francesco Cervone ha convocato per giovedì 27 novembre alle ore 19.00, in prima convocazione, e venerdì 28 novembre, sempre alle ore 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.Di seguito i punti all'ordine del giorno:1. Comunicazioni del Sindaco.2. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 2672000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 20/11/2025;3. Approvazione programma comunale degli interventi per il Diritto allo Studio. Annualità 2026;4. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1316/2025. X.X. c Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;5. Sentenza TAR Puglia – Bari n. 1265/2025. ABACO S.p.a. c la Città di Giovinazzo e nei confronti della C&C - Concessioni & Consulenze S.r.l. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.