Consiglio comunale. <span>Foto Marzia Morva</span>
Enti locali

Il 27 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

Cinque i punti all'ordine del giorno

Giovinazzo - martedì 25 novembre 2025
Il presidente Francesco Cervone ha convocato per giovedì 27 novembre alle ore 19.00, in prima convocazione, e venerdì 28 novembre, sempre alle ore 19.00, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco.
2. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 2672000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 20/11/2025;
3. Approvazione programma comunale degli interventi per il Diritto allo Studio. Annualità 2026;
4. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1316/2025. X.X. c Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;
5. Sentenza TAR Puglia – Bari n. 1265/2025. ABACO S.p.a. c la Città di Giovinazzo e nei confronti della C&C - Concessioni & Consulenze S.r.l. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.
  • Consiglio Comunale
