Enti locali
ASI ed istituzione commissione, se ne parla nel Consiglio comunale di Giovinazzo
Convocazione fissata dal presidente Cervone per il 31 marzo prossimo
Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026 Comunicato Stampa
Il presidente Francesco Cervone ha convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, per martedì 31 marzo alle ore 19.00, ed in seconda convocazione per mercoledì 1° aprile alla medesima ora, il Consiglio comunale di Giovinazzo.
Due i punti all'ordine del giorno:
1. Mozione ai sensi dell'art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Esame situazione Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ASI)";
2. Richiesta di istituzione, da parte della maggioranza, di una Commissione consiliare speciale sulla sicurezza ai sensi dell'art.36 c.3 dello Statuto Comunale.
Due i punti all'ordine del giorno:
1. Mozione ai sensi dell'art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Esame situazione Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ASI)";
2. Richiesta di istituzione, da parte della maggioranza, di una Commissione consiliare speciale sulla sicurezza ai sensi dell'art.36 c.3 dello Statuto Comunale.