Torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno

E' stato convocato per venerdì prossimo, 24 luglio, in prima convocazione, alle ore 18,45, il Consiglio comunale di Giovinazzo. Di seguito l'ordine del giorno in discussione a Palazzo di Città,1. Comunicazioni del Sindaco. Consegna pergamene ai concittadini Joseph Silecchia e Francesco Stallone;2. Risposta ad interrogazione ex art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale su criticità del servizio mensa scolastica comunale e richiesta di verifiche urgenti;3. Adesione alla rottamazione quinquies (Articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026 n, 113);4. Tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2026;5. Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2026 (art. 175, comma 8 ed art. 193 del d.lgs. n. 267/2000);6. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – modifiche;7. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2025. Modifiche ed integrazioni schema di convenzione di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;8. Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Approvazione.9. Presa d'atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto: "Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045. Disposizione di affidamento in conformità all'art 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni" ed adempimenti conseguenti, inclusa l'adesione a una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, denominata "Acqua Comune", a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia;10. Sentenza Tribunale di Bari n. 3529/2026 – Abaco S.p.a. c/X.X. e Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;11. Sentenza Corte di Appello di Bari n. 725/2026 – Città di Giovinazzo c/Codra Mediterranea S.r.l. e Tua Assicurazioni S.p.a. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;12. Sentenza Tar Puglia-Bari n. 711/2026 – X.X. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.