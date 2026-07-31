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Vita di città

«Giovinazzo, a che punto siamo?»: PrimaVera Alternativa chiama a raccolta i cittadini il 31 luglio in Villa Comunale

«Non sarà un comizio calato dall'alto, ma un momento di partecipazione vera»

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.53 Comunicato Stampa
Oltre gli annunci, un incontro pubblico per guardare la città reale: dalla gestione del verde al degrado degli spazi pubblici. Per fare chiarezza e confrontarsi sui problemi concreti del territorio, PrimaVera Alternativa invita la cittadinanza all'incontro pubblico «Giovinazzo, a che punto siamo?», che si terrà *venerdì 31 luglio alle ore 19:00 presso la Villa Comunale. Dalla gestione e cura del verde pubblico al degrado di troppi spazi abbandonati, il bilancio di questi anni di amministrazione lascia scoperte criticità che i giovinazzesi vivono quotidianamente.

L'evento nasce con un obiettivo preciso: andare oltre la propaganda e mettere al centro i fatti. Dopo brevi interventi di inquadramento politico e tecnico sullo stato dell'arte e sulla manutenzione della città, il cuore della serata sarà il dibattito aperto.

«Non sarà un comizio calato dall'alto, ma un momento di partecipazione vera. Vogliamo dare voce ai quartieri e a chi vive Giovinazzo ogni giorno. Dalla gestione del verde al degrado degli spazi pubblici: invitiamo tutti i cittadini a venire a dire la propria, segnalare le criticità e confrontarsi sulle alternative possibili».

L'appuntamento è per venerdì 31 luglio, ore 19:00, presso la Villa Comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare.
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