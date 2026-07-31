«Giovinazzo, a che punto siamo?»: PrimaVera Alternativa chiama a raccolta i cittadini il 31 luglio in Villa Comunale

Oltre gli annunci, un incontro pubblico per guardare la città reale: dalla gestione del verde al degrado degli spazi pubblici. Per fare chiarezza e confrontarsi sui problemi concreti del territorio, PrimaVera Alternativa invita la cittadinanza all'incontro pubblico «Giovinazzo, a che punto siamo?», che si terrà *venerdì 31 luglio alle ore 19:00 presso la Villa Comunale. Dalla gestione e cura del verde pubblico al degrado di troppi spazi abbandonati, il bilancio di questi anni di amministrazione lascia scoperte criticità che i giovinazzesi vivono quotidianamente.L'evento nasce con un obiettivo preciso: andare oltre la propaganda e mettere al centro i fatti. Dopo brevi interventi di inquadramento politico e tecnico sullo stato dell'arte e sulla manutenzione della città, il cuore della serata sarà il dibattito aperto.«Non sarà un comizio calato dall'alto, ma un momento di partecipazione vera. Vogliamo dare voce ai quartieri e a chi vive Giovinazzo ogni giorno. Dalla gestione del verde al degrado degli spazi pubblici: invitiamo tutti i cittadini a venire a dire la propria, segnalare le criticità e confrontarsi sulle alternative possibili».L'appuntamento è per venerdì 31 luglio, ore 19:00, presso la Villa Comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare.