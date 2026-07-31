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Vita di città

Torna "Pedalando per Casali" a Giovinazzo: sabato 1 agosto il revival della storica cicloturistica

L'Info Point Turistico e l'Associazione Touring Juvenatium ODV rilanciano l'iniziativa

Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.33
Dopo un anno di pausa torna "Pedalando per Casali", l'evento turistico-culturale slow promosso dall'Info Point Turistico di Giovinazzo in collaborazione con l'Associazione Touring Juvenatium ODV. L'iniziativa rappresenta un vero e proprio revival della storica cicloturistica ideata ventisei anni fa dall'associazione di Corso Principe Amedeo, appuntamento che per un quarto di secolo ha accompagnato cittadini e visitatori alla scoperta del territorio giovinazzese.

Per dieci anni le visite sono state condotte da Celestino Balacco, cui è succeduta, per i successivi quindici anni, Nunzia Stufano, guida turistica e studiosa di storia locale. Oggi, nel suo ruolo all'Info Point Turistico, è stata proprio Nunzia Stufano a voler rilanciare l'iniziativa, coinvolgendo l'Associazione Touring Juvenatium ODV presieduta da Vito Fumai. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra l'Info Point cittadino e il ricco tessuto associativo locale, valorizzando insieme il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Giovinazzo.

Nasce così un evento dal titolo rinnovato, che richiama però quello originario e conserva intatto lo spirito delle passate edizioni: un'esperienza autentica, all'insegna della mobilità lenta, della conoscenza del territorio e della riscoperta delle radici locali.

L'appuntamento è fissato per sabato 1 agosto 2026, con ritrovo alle ore 17.00 presso l'Info Point Turistico, in Piazza Umberto I, 13, a Giovinazzo.

I partecipanti saranno accompagnati in un suggestivo itinerario in bicicletta tra campagna e città, alla scoperta del volto più autentico di Giovinazzo. Un percorso che unisce storia, paesaggio e tradizioni, offrendo l'opportunità di esplorare il territorio con un ritmo lento, respirare la bellezza della natura e riscoprire il patrimonio rurale che rende unica la città.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.

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