Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo

Si terrà domani, sabato 27 dicembre, in seduta ordinaria di 1^convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo. La convocazione del presidente Francesco Cervone è per le ore 10.15 a Palazzo di Città dove sarà discusso il seguente Ordine del Giorno:1. Risposta interrogazione prot. n. 40752/2025;2. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2026;3. Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2026;4. Determinazione per l'anno 2026 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978;5. Piano Alienazioni e Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2026/2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 successivamente integrato dall'art. 33 -comma 6- del D.L. n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011 a sua volta modificato dall'art.27 della legge n. 214/2011. Approvazione;6. Approvazione del programma triennale degli acquisti di fornitura e servizi 2026-2028;7. Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2026-2028 (Art. 3, commi 55 e 56, Legge 24/12/2007 n. 244);8. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 e relazione sull'attuazione al 31 dicembre 2023 del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del D.Lgs. 175/2016). Approvazione;9. Approvazione Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – anno 2025;