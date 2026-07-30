Defender Giovinazzo C5, il secondo colpo è Baroni: «Qui un tifo davvero bello»

Circa duemila tifosi hanno spinto ilverso la serie A Kinto. Un'immagine, quella del PalaPansini stracolmo nella finale d'andata col Cesena, che è rimasta impressa nella mente di, talentuoso laterale italo brasiliano classe '97, secondo acquisto estivo di: «Questo è un club che conosco da molto tempo - le prime parole dell'ex Sporting Sala Consilina -,, la mia non è stata una scelta difficile».Nato a Tapejara, località del Rio Grande do Soul che ha gli stessi abitanti di Giovinazzo, ma vissuto a Sananduva, Baroni è arrivato in Italia in età da patente, indossando la maglia del Kaos Ferrara. Un predestinato che, a passo di samba, ha esordito in serie A a 18 anni, riuscendo a trasformare in oro tutto ciò che toccava: si è laureatoNel suo curriculum, dopo la breve comparsata a Bisceglie, in A, il ritorno all'nel 2018/19, il passaggio al Real Rieti in A (fino a dicembre 2019) e poi di nuovo Imolese, in A2. Stagione fotocopia quella a seguire, la 2020/21: prima la parentesi, fino a dicembre, con la Tombesi Ortona (, poi finito 4-4), poi il passaggio nelle fila del Saviatesta Mantova, in A, per due anni.Il recente passato, per Baroni, è stato ricco di successi, ancora una volta nella massima serie, ma con la maglia della Feldi Eboli, con cui, dal 2022, ha conquistato, partecipando anche alla. Un'atleta dall'eccezionale abilità tecnica e velocità di gioco che, dopo Eboli, è tornato al Mantova, prima di approdare al Sala Consilina, sempre in A, e ora al Defender Giovinazzo C5.«Ringrazio la società,: sono sicuro che lavoreremo nel miglior modo possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio sarà sicuramente quello di lottare su ogni pallone: sono sicuro che con molto sacrificio e lavoro - ha concluso Baroni -».