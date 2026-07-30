Lucas Baroni
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Defender Giovinazzo C5, il secondo colpo è Baroni: «Qui un tifo davvero bello»

Il laterale italo brasiliano classe ‘97 arriva in Puglia dallo Sporting Sala Consilina: «Non è stata una scelta difficile»

Giovinazzo - giovedì 30 luglio 2026 15.48
Circa duemila tifosi hanno spinto il Defender Giovinazzo C5 verso la serie A Kinto. Un'immagine, quella del PalaPansini stracolmo nella finale d'andata col Cesena, che è rimasta impressa nella mente di Lucas Baroni, talentuoso laterale italo brasiliano classe '97, secondo acquisto estivo di Carlucci: «Questo è un club che conosco da molto tempo - le prime parole dell'ex Sporting Sala Consilina -, ho visto un tifo davvero bello, la mia non è stata una scelta difficile».

Nato a Tapejara, località del Rio Grande do Soul che ha gli stessi abitanti di Giovinazzo, ma vissuto a Sananduva, Baroni è arrivato in Italia in età da patente, indossando la maglia del Kaos Ferrara. Un predestinato che, a passo di samba, ha esordito in serie A a 18 anni, riuscendo a trasformare in oro tutto ciò che toccava: si è laureato campione d'Italia under 18, poi under 21, alzando al cielo pure la Supercoppa.

Nel suo curriculum, dopo la breve comparsata a Bisceglie, in A, il ritorno all'Imolese Kaos concluso con la vittoria del campionato di B nel 2018/19, il passaggio al Real Rieti in A (fino a dicembre 2019) e poi di nuovo Imolese, in A2. Stagione fotocopia quella a seguire, la 2020/21: prima la parentesi, fino a dicembre, con la Tombesi Ortona (Baroni segnò il gol del 2-3 nel match interno col Giovinazzo, poi finito 4-4), poi il passaggio nelle fila del Saviatesta Mantova, in A, per due anni.

Il recente passato, per Baroni, è stato ricco di successi, ancora una volta nella massima serie, ma con la maglia della Feldi Eboli, con cui, dal 2022, ha conquistato lo scudetto e la Supercoppa, partecipando anche alla Champions League. Un'atleta dall'eccezionale abilità tecnica e velocità di gioco che, dopo Eboli, è tornato al Mantova, prima di approdare al Sala Consilina, sempre in A, e ora al Defender Giovinazzo C5.

«Ringrazio la società, i direttori Marzella e Lasorsa e il tecnico Menini: sono sicuro che lavoreremo nel miglior modo possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Il mio sarà sicuramente quello di lottare su ogni pallone: sono sicuro che con molto sacrificio e lavoro - ha concluso Baroni - riusciremo a fare una bella stagione».
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