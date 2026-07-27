Schianto tra Giovinazzo e Bitonto: domani i funerali di Michela Di Tullio

Martedì 28 luglio sarà una giornata triste per Giovinazzo. Si svolgeranno domattina,infatti, i funerali di, la 71enne morta nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio lungo la strada provinciale 88, che collega la cittadina adriatica a Bitonto. Le esequie si svolgeranno all'interno della parrocchiaIntanto continuano le indagini degli inquirenti per appurare l'accaduto. Restano ricoverati i tre piccoli nipoti della donna deceduta. Il più piccolo ha soli 5 mesi e si trova nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Bari con fratture craniche e con lui, per assisterlo, è ricoverata la mamma che ha riportato fratture al volto.La sorellina di 4 anni ha una frattura della clavicola, una contusione epatica e polmonare bilaterale, ed è in degenza in Rianimazione nello stesso nosocomio del capoluogo. La bimba di 7 anni è invece in Pediatria al Giovanni XXIII con delle infrazioni costali.Ricoverati anche i due ragazzi che occupavano l'Audi A2 che ha impattato con la Lancia Delta su cui viaggiava la famiglia.Ieri il sindaco Michele Sollecito si era recato sia al "Giovanni XXIII", sia al Policlinico per portare il saluto dell'intera comunità ai piccoli feriti ed alla loro mamma.