Eventi e cultura
"Officina Handmade", a Giovinazzo apre la mostra dedicata all'arte del fatto a mano
Dal 31 luglio al 9 agosto l'Atrio Martinelli ospita un percorso espositivo tra ceramiche, gioielli, pittura, uncinetto e creazioni artigianali
Giovinazzo - venerdì 31 luglio 2026 10.55 Comunicato Stampa
L'associazione Touring Juvenatium è lieta di presentare la sua ennesima iniziativa per l'estate 2026: "Officina Handmade: CREATIVITÀ in...MOSTRA", una mostra evento interamente dedicata all'espressione del fatto a mano e alla valorizzazione dell'abilità manufatturiera.
L'allestimento dello spazio espositivo è sapientemente curato dal Direttore Artistico Frank Volpicella, che ha ideato un percorso suggestivo capace di valorizzare al meglio ciascuna creazione e rendere l'esperienza di visita ancora più coinvolgente.
L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 31 luglio alle ore 19:30, nella suggestiva cornice dell'Atrio Martinelli presso l'Istituto Vittorio Emanuele II.
L'esposizione rimarrà aperta e visitabile tutti i giorni dal 31 luglio al 9 agosto, a partire dalle ore 19:00 fino a tarda serata.
"Officina Handmade" nasce come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove l'idea prende forma attraverso le mani degli autori. I visitatori potranno immergersi in un itinerario espositivo ricco e variegato, ammirando da vicino tecniche tradizionali e rivisitazioni moderne: ceramiche, eleganti creazioni e gioielli realizzati con pietre dure finemente incastonate, borse intrecciate all'uncinetto ed esecuzioni curate con la tecnica dell'amigurumi, un'ampia selezione di articoli con la possibilità di richiedere personalizzazioni al momento, dipinti e tele realizzate con tecniche diverse, e tanto altro.
Oltre ad ammirare le fasi di creazione e la maestria degli espositori, passeggiando tra gli allestimenti dell'Atrio Martinelli ciascun visitatore potrà scegliere di fare proprie queste opere uniche, sostenendo direttamente il talento degli autori e portando con sé un frammento di autentica creatività.
La Touring Juvenatium invita tutta la cittadinanza, i turisti e gli appassionati del fatto a mano a partecipare all'inaugurazione e a condividere questo appuntamento centrale del cartellone estivo di Giovinazzo.
INFO EVENTO
L'allestimento dello spazio espositivo è sapientemente curato dal Direttore Artistico Frank Volpicella, che ha ideato un percorso suggestivo capace di valorizzare al meglio ciascuna creazione e rendere l'esperienza di visita ancora più coinvolgente.
L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 31 luglio alle ore 19:30, nella suggestiva cornice dell'Atrio Martinelli presso l'Istituto Vittorio Emanuele II.
L'esposizione rimarrà aperta e visitabile tutti i giorni dal 31 luglio al 9 agosto, a partire dalle ore 19:00 fino a tarda serata.
"Officina Handmade" nasce come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove l'idea prende forma attraverso le mani degli autori. I visitatori potranno immergersi in un itinerario espositivo ricco e variegato, ammirando da vicino tecniche tradizionali e rivisitazioni moderne: ceramiche, eleganti creazioni e gioielli realizzati con pietre dure finemente incastonate, borse intrecciate all'uncinetto ed esecuzioni curate con la tecnica dell'amigurumi, un'ampia selezione di articoli con la possibilità di richiedere personalizzazioni al momento, dipinti e tele realizzate con tecniche diverse, e tanto altro.
Oltre ad ammirare le fasi di creazione e la maestria degli espositori, passeggiando tra gli allestimenti dell'Atrio Martinelli ciascun visitatore potrà scegliere di fare proprie queste opere uniche, sostenendo direttamente il talento degli autori e portando con sé un frammento di autentica creatività.
La Touring Juvenatium invita tutta la cittadinanza, i turisti e gli appassionati del fatto a mano a partecipare all'inaugurazione e a condividere questo appuntamento centrale del cartellone estivo di Giovinazzo.
INFO EVENTO
- Evento: Officina Handmade: CREATIVITÀ in...MOSTRA
- A cura di: Associazione Touring juvenatium
- Allestimento a cura di: Frank Volpicella (Direttore Artistico)
- Dove: Atrio Martinelli – Istituto Vittorio Emanuele II, Giovinazzo (BA)
- Inaugurazione: Venerdì 31 luglio 2026, ore 19:30
- Apertura al pubblico: Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, ogni giorno dalle ore 19:00