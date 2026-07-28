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Politica

Il Comitato di Futuro Nazionale si associa al dolore che ha colpito la famiglia Di Tullio

La nota dei referenti locali del partito del generale Vannacci

Giovinazzo - martedì 28 luglio 2026 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo nota del referente cittadino di Futuro Nazionale, Michele Fiorentino.

Michele Fiorentino di Giovinazzo, referente del Comitato 1122 di Futuro Nazionale, si associa al dolore che ha colpito la famiglia Di Tullio in conseguenza del grave incidente stradale avvenuto sabato notte che ha causato la morte della signora Michela Di Tullio di 71 anni e il ferimento di cinque dei suoi parenti che viaggiavano nella stessa vettura.
Tutto il comitato 1122 di Futuro Nazionale di Molfetta si augura una pronta guarigione di tutti e cinque i feriti e si associa al dolore dei famigliari della vittima.

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